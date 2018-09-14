Michael Bloomberg: Washington iklim değişikliğiyle mücadeleyi durduramaz

San Francisco, 14 Eylül (DHA) – New York eski Belediye Başkanı, Bloomberg kurucusu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İklim Eylemi Özel Temsilcisi Michael Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris Anlaşması’ndan çekilmesini eleştirdi ve \"ABD’nin enerji politikalarından sorumlu olan Washington değildir; Washington ne yaparsa yapsın, kömürdeki yavaşlamayı durduramaz\" dedi.

ABD’nin San Francisco kentinde gerçekleşen Küresel İklim Eylem Zirvesi’nde konuşan

Bloomberg, Washington’daki Cumhuriyetçileri de eleştirerek, \"Başkentteki Cumhuriyetçiler kafalarını kuma gömdü; o nedenle hiçbir zaman partizan bir isim olmasam da, Washington’da yeni bir yöne ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve ben Temsilciler Meclisi\'nde Demokratları destekliyorum\" dedi. Bloomberg’in konuşmasından bazı satırbaşları şöyle:

\"ABD’li olmayıp buraya gelenlere bizden umudunuzu kesmediğiniz için teşekkür ediyorum. Washington’un tüm çabalarına rağmen bize inanmaya devam ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Merak etmeyin biz kazanacağız.

\"2016 seçimlerinden beri kömür fabrikalarının kapatılma hızı aynı oranda devam etti. ABD’de 530 kömür tesisinden 273 tanesi kapatıldı.

\"Tüketiciler ve yeni teknolojiler tam olarak istedikleri yolda ilerliyor: Kömürden daha ucuz ve daha temiz bir enerji.

\"Washington ABD’nin enerji politikalarından sorumlu değildir. Bu nedenle Washington kömürdeki yavaşlamayı durduramaz.

\"ABD’nin Paris Anlaşması’ndaki taahhüdü iklim değişiklikleriyle mücadele eden tüm grupların tüm iklim eylemlerinin tamamıdır. Bu grubun büyüklüğünden bahsedecek olursak; ABD nüfusunun yarısıdır. Ülke olsaydı bu grup dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olurdu.

\"Başka bir deyişle eğer Washington, Paris Anlaşması’ndan çıksa bile ABD içinde iklim değişikliğiyle mücadele eden bu grubun Çin dışında Paris Anlaşması’na destek veren tüm ülkelerden daha büyük bir ekonomik gücü olmaya devam edecek.

\"Birleşmiş Milletler’in Almanya’da gerçekleşen son iklim konferansında ilk raporumuzu sunduk ve bugün bu raporu yayınladık.

\"Çok büyük titizlikle yapılan bu çalışmanın verilerine göre ABD Paris Anlaşması’nda taahhüt ettiği 2025 itibariyle karbon emisyonlarını en az yüzde 26 azaltma hedefinin neredeyse yarısını tamamladı bile. Her gün bu hedefe daha da yaklaşıyoruz.

\"Indianapolis binlerce sokak aydınlatmasını LED’e dönüştürerek karbon emisyonlarını yüzde 17 azaltı.

\"Georgetown, Texas neredeyse yüzde 100 temiz enerjiyle işliyor. Birçok kent te bu yolda ilerliyor.

\"Batı eyaletlerinden oluşan bir koalisyon – Cumhuriyetçi ve Demokrat valiler – elektrikli araç şarj istasyonlarının inşasında birlikte çalışıyor. Ülke genelinde bu tür çalışmalar var.

\"Tabii tüm bunlar Washington’da olanların önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden de ara dönem seçimleri çok önemli ve ben de ilk kez seçimlere bu yüzden bu kadar bulaştım.

\"Washington’daki cumhuriyetçiler kafalarını kuma gömdü, o yüzden ara seçimlerde demokratları destekliyorum. Başkentteki Cumhuriyetçiler kafalarını kuma gömdü, o yüzden hiçbir zaman partizan bir isim olmasam da Washington’da yeni bir yöne ihtiyaç var ve ben Temsilciler Meclisinde Demokratları destekliyorum.

\"Mücadele etmeye ve kazanmaya devam edeceğiz.\"