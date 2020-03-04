Michael Bloomberg, 'Süper Salı' hüsranını kaldıramadı; milyonlarca dolar harcadığı seçim kampanyasına son vererek Biden'ı destekleyeceğini duyurdu

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ABD'de Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından medya patronu ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, 'Süper Salı'da aldığı başarısız sonuçlardan sonra seçim kampanyasına son verdi.

Dün sonuçlar açıklanırken yaptığı açıklamada "yarışta kalacağını" ifade eden Bloomberg, bir gün sonra fikirini değiştirdi. Bloomberg bu kararı Donald Trump'ı yenmek için aldığını ifade etti.

Bloomberg, seçmenlerine Joe Biden'a oy verme çağrısında bulundu. Bloomberg, son 4 günde Biden'a desteğini açıklayan dördüncü eski başkan aday adayı oldu. Pete Buttigieg, Beto O'Rourke ve Amy Klobuchar da eski başkan yardımcısına desteğini açıklamıştı.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan Bloomberg, "Üç ay önce Donald Trump'ı yenmek için bu yarışa girdim. Bugün aynı nedenle yarıştan çekiliyorum. Trump'ı yenmek onu yenme şansı en yüksek olan adayın arkasında birleşmekle başlar. Bu kişinin benim arkadaşım ve muhteşem bir Amerikalı olan Joe Biden olduğu çok açık" yazdı.

Reklam kampanyaları için bağış toplamadan kendi servetinden milyarlar harcayan Bloomberg, dün 14 eyalette yapılan ön seçimlerden hiç birini kazanamadı ve çoğu eyalette delege çıkarmak için gerekli olan yüzde 15 sınırını aşamadı. Bloomberg'in süreçte kazandığı tek oylama Amerikan Samoası'nda yapılan ön seçim oldu.

Öte yandan, Biden gece boyunca çok başarılı sonuçlar alarak rakibi Bernie Sanders'ı geçti ve yarışta birinci sıraya yükseldi.

Bloomberg daha önce başkan adayı seçilememesi durumunda kampanya çalışanlarına kazanan aday adına çalışmaları için maaş vermeye devam edeceğini dile getirmişti.