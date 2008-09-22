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Spor

Michael Beasley'e ceza

NBA yönetimi, 2008 NBA draftında Miami Heat tarafından seçilen Michael Beasley'e çaylak oyuncular için düzenlenen oryantasyon kampındaki disiplinsiz hareketlerinden dolayı 50 bin dolar para cezası

22 Eylül 2008 03:00

NBA yönetimi, 2008 NBA draftında Miami Heat tarafından seçilen Michael Beasley'e çaylak oyuncular için düzenlenen oryantasyon kampındaki disiplinsiz hareketlerinden dolayı 50 bin dolar para cezası verdi.

2008 NBA draftı'nda ikinci sıradan seçilen Miami Heat oyuncusu Michael Beasley, NBA'in çaylak oyuncular için düzenlediği oryantasyon kampı'ndaki disiplinsiz hareketlerinden dolayı 50 bin dolar para cezası aldı. 19 yaşındaki forvete maç cezası verilmezken, Miami Başkanı Pat Riley genç oyuncunun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

NBA yönetimi, Miami Heat'in çaylak oyuncusu Michael Beasley'e 50 bin dolar para cezası verdi.
Beasley, NBA'in yeni gelen oyuncular için düzenlediği oryantasyon programındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı para cezası alırken, 19 yaşındaki forvetin maç cezası almadığı bildirildi.

Miami Heat'ten Mario Chalmers ve Memphis Grizzlies'ten Darrell Arthur, oryantasyon süresince yasak olmasına rağmen, oteldeki odalarında düzenledikleri parti yüzünden 20'şer bin dolar para cezası almışlardı.

Michael Beasley'nin bu olay hakkında bilgisi olduğunu düşünen NBA yönetimi, genç oyuncunun ifadesine başvurdu. Ancak detay vermeyi reddeden Beasley'nin de bu olay içinde olduğu anlaşılınca yıldız forvete para cezası verildi.

Miami Heat Başkanı Pat Riley, 2008 NBA draftında ikinci sıradan seçtikleri oyuncunun bu hareketinden ötürü büyük hayal kırıklığına uğradıklarını söylerken, Beasley'nin takım arkadaşı Chalmers'ın arkasında durmasından dolayı memnun olduklarını da vurguladı.

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