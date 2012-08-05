Michael Phelps 45 altın madalyayla kariyerini sonlandırdı

ABD takımı, Londra Olimpiyatları'nda erkekler 4x100 metre karışık bayrakta altın madalya kazanırken, kariyerinde son yarışını yüzen Michael Phelps, 18. altın, 22. madalyasına ulaştı.

Aquaitcs Center'da düzenlenen 4x100 metre karışık bayrak yarışlarında Matt Grevers, Brendan Hansen, Michael Phelps ve Nathan Adrian'dan oluşan ABD bayrak takımı, altın madalyanın sahibi oldu. 3:29.35'lik derecesiyle Japonya'nın önünde birinci olan ABD takımının galibiyetinde, olimpiyat ve dünya şampiyonu Phelps büyük rol oynadı.

Kulvara 3. sırada inen Phelps, kelebek stilde yüzdüğü yarışta, Japonya'ya geçilmek üzere olan takımında kontrolü ele alıp takımını öne geçirdi. ABD takımı, Phelps'ten sonra havuza inen Nathan Adrian'ın da iyi performansıyla altın madalyayı elde etti.

Japonya 3:31.26'lık derecesiyle ilk kez bayrakta bir madalya elde ederken, Avustralya da 3:31.58 ile bronz madalyanın sahibi oldu.



Zirvede bıraktı



'Yüzmenin altın çocuğu'' Michael Phelps, bu yarışla kariyerini sonlandırdı. Olimpiyatlarda 18. altınını ve 22. madalyasını elde eden Phelps, Londra Olimpiyatları'nı 2'si takım olmak üzere 4 altın, 2 gümüş madalyayla tamamladı. Olimpiyat madalyalarını, Atina-2004'de toplamaya başlayan başarılı yüzücü, üst üste katıldığı 3 olimpiyatta toplam 18 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

33 dünya şampiyonasında 27 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalyası bulunan 27 yaşındaki Phelps, kariyerini toplam 45 altın madalyayla sonlandırdı.