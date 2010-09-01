-MİAULİS VEFAT ETTİ ATİNA (A.A) - 01.09.2010 - Yunanistan Basketbol Federasyonu (KAE) Başkanı Andreas Miaulis'in yaşamını yitirdiği bildirildi. Yunan basın-yayın organları, kanser tedavisi görmekte olan Miaulis'in Dünya Basketbol Şampiyonası çerçevesinde dün akşam oynanan Türkiye-Yunanistan karşılaşması sırasında hayatını kaybettiğini duyurdular. Miaulis'in karşılaşmanın ikinci yarısında gelen vefat haberinin Yunan ekibinde büyük üzüntü yarattığı vurgulandı. Fildişi Sahili ekibine karşı bu akşam Ankara'da mücadele verecek olan Yunan Milli Takımı oyuncularının, yaslarının simgesi olarak kollarına bağlı siyah bir kurdele ile maça çıkacakları belirtildi. Uzun yıllar basketbola hizmet veren Miaulis, 2008 yılında KAE başkanlığına 2. kez seçilmişti.