Miami'yi Wade sırtladı



NBA'de Dwyane Wade'in 32 sayı attığı maçta Miami Heat, deplasmanda Oklahoma City'yi 104-94 mağlup etmeyi başardı.



NBA'de Miami Heat, Oklahoma City'yi deplasmanda Dwyane Wade'in üstün performansıyla geçerken, Phoenix Suns ise Toronto karşısında Amare Stoudemire ile güldü.



Miami 7 maçlık deplasman turnesini galibiyetle noktaladı. Heat, Oklahama City'ye konuk olduğu geceyi Dwyane Wade'in etkili performansıyla 104-94 galip kapadı.



Süper yıldız 32 sayı 10 asistle takımını sırtlarken, Wade'in dışında 5 oyuncu çift haneli sayıya ulaştı. Yakhouba Diawara 14, Jamaal Magluire ve Maro Chalmers 13'er sayılık önemli katkı yaptılar. Bir ara 15 sayı geriye düşmesine karşın son çeyrekte oyuna ortak olan, ancak yine de geceyi mağlubiyetle kapatan Thunder'da ise Kevin Durant'in 31 sayı, Jeff Green'in de 22 sayısı yeterli olmadı.



Phoenix Suns, Toronto'yu Amare Stoudemire'in son çeyrekteki oyunuyla 117-113 mağlup etti. 6. maçlık deplasman turunun ilk maçında Raptors'a konuk olan Suns'da, Stoudemire 11'i son çeyrekte olmak üzere rakip potaya 31 sayı bırakarak galibiyetin mimarı oldu. Kanadalı oyun kurucu Steve Nash 18 asistle sezonun en yüksek rakamına ulaşırken Jason Richardson da 17 sayı kaydetti. Sahaya ilk beşte çıkan tüm oyuncularının çift haneli skor ürettiği Toronto'da ise Anthnoy Parker 26 sayı ile en skorer oyuncuydu.

