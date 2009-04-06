Miami'de şampiyon Murray

Rafael Nadal'ın çeyrek finalde, Roger Federer'in yarı finalde elendiği Miami Masters Turnuvası'nın finalinde İskoç Andy Murray ile Sırp Novak Djokovic karşı karşıya geldi.Indian Wells'te final oynayan ancak Nadal'a kaybeden Murray, maça çok iyi başladı. Avustralya Açık'tan aşırı sıcak nedeniyle çekilen Djokovic ise yine sıcak nedeniyle zorlandı.Murray ilk dört oyunu aldığı ilk seti 6-2 kazandı, ikinci seti de 7-5 kazanarak zafere ulaştı. İskoç raket böylece geçtiğimz yıl kazandığı Cincinnati ve Madrid turnuvalarından sonra üçüncü masters şampiyonluğunu elde etti.Murray karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bütün hafta benim için çok iyi geçti. İlk maçıma biraz yavaş başladım. Ancak her geçen turda kendime olan güvenim arttı. Final maçına ise çok iyi başladım. Novak hava şartları nedeniyle biraz zorlandı. Sonra oyun stilini bir hayli değiştirdi. Konsantrasyonumu korumakta zorlandım ama maçın sonuna doğru iyi idare ettim" diye konuştu.Murray bu sezon Dubai ve Roterdam'da da zafere ulaşmıştı.