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Spor

Miami'de Nadal resitali

Miami Masters çeyrek finalinde ABD’li tenisçi Jack Sock ile karşılaşan Rafael Nadal, rakibini 6-2 ve 6-3’lük setlerde eleyerek adını yarı finale yazdırdı

30 Mart 2017 14:37

Miami Masters çeyrek finalinde ABD’li tenisçi Jack Sock ile karşılaşan Rafael Nadal, rakibini 6-2 ve 6-3’lük setlerde eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

13 numaralı seri başı olan Sock karşısında fazlasıyla baskın bir performans sergileyen Nadal rakibinin ilk servisini kırdığı karşılaşmada arkasına aldığı rüzgarı kaybetmedi ve 1 saat 23 dakika süren karşılaşmayı 6-2 ve 6-3'lük setlerle kazanarak yarı finale kalan taraf oldu.

Kariyerinde dört kez finale yükseldiği Miami Masters'da henüz mutlu sona ulaşamayan İspanyol raket Rafael Nadal, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamak istediği turnuvada yarı finalde İtalyan tenisçi Fabio Fognini ile mücadele edecek.

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