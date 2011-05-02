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Spor

MIAMI HEAT SERİDE ÖNE GEÇTİ ANKARA (A.A)

02 Mayıs 2011 13:30

-MIAMI HEAT SERİDE ÖNE GEÇTİ ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off mücadelesine 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki maçta Miami Heat, sahasındaki maçta Boston Celtics'i 99-90 yenerek, seride 1-0 öne geçti. Heat'te en skorer oyuncu 38 sayı atan Dwyane Wade oldu. Miami ekibinde LeBron James 22 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle, James Jones da 25 sayı 3 ribauntla oynadı.  Boston'da ise en skorer oyuncu 25 sayı atan Ray Allen oldu. Boston'da Paul Pierce 19 sayı, 7 ribaunt, Delonte West 10 sayı, 5 ribaunt, Jermaine O'neil ve Jeff Green 9'ar sayıyla oynadılar. Kevin Garnett'in 6 sayı, 8 ribaunt 3 asistle oynadığı maçta, Paul Pierce bitime 7 dakika kala 2. teknik faulü alarak oyun dışı kaldı. Seride 2. maç, yarın Miami'de oynanacak. Batı Konferansı'ndaki play-off mücadelesinde ise Memphis Grizzlies, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 114-101 yenerek, seride 1-0 öne geçti. Bu seriye de yarın Memphis'deki maçla devam edilecek.

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