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Spor

MIAMI HEAT OYUNCUSU WADE SAKATLANDI MIAMI (A.A)

06 Ekim 2010 14:23

-MIAMI HEAT OYUNCUSU WADE SAKATLANDI MIAMI (A.A) - 06.10.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat'in yıldız oyuncusu Dwyane Wade, Detroit Pistons ile yapılan hazırlık maçının 3. dakikasında sakatlandı. Miami Heat'in dün Detroit Pistons'ı 105-89 yendiği maça ilk 5'te başlayan Wade, maçın 3. dakikasında sağ dizinden sakatlanarak, oyun dışı kaldı. Miami Heat Antrenörü Erik Spoelstra, Wade'in durumunun 1 hafta içinde netleşeceğini söyledi. Wade ile Heat'in yeni iki yıldızı Lebron James ve Chris Bosh'un ilk kez biraraya geldiği maçta, James 18 sayı attı, Bosh da 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Wade ise karşılaşmaya 2 sayıyla veda etti.

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