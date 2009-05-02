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Miami eşitledi

Miami Heat, Dwyane Wade’in 41 sayıyla yıldızlaştığı maçta Atlanta Hawks’ı sahasında 98-72 mağlup etti

02 Mayıs 2009 03:00


Miami Heat, Dwyane Wade’in 41 sayıyla yıldızlaştığı maçta Atlanta Hawks’ı sahasında 98-72 mağlup ederek seriye 3-3 eşitlik getirdi.

NBA’de Doğu Konferansı ilk tur altıncı maçında Miami Heat, evi American Airlines Arena’da Atlanta Hawks’ı konuk etti.

Dwyane Wade’in 41 sayılık olağanüstü performansıyla sahadan 98-72 galip ayrılan Miami Heat, durumu 3-3’e getirerek seriyi 7. maça taşıdı.

Sezonu son noktayı koymamak için maçı kazanmak zorunda olan Heat, karşılaşmaya hızlı başladı. İlk çeyreği 32-18 üstün bitiren ev sahibi takım, ikinci çeyrekte skor üretmekte zorlanmasına rağmen soyunma odasına 51-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştirerek rakibine sadece 14 sayı şansı tanıyan Heat, son çeyreğe 78-56 öne başladı. Son çeyrekte de oyunu kontrol etmekte zorlanmayan ev sahibi takım, maçı da 98-72’lik skorla kazanarak seriye 3-3 eşitlik getirdi.

Ev sahibi ekipte Dwyane Wade 41 sayı – 5 ribaunt – 2 ribaunt – 2 blokla yıldızlaşırken, Michael Beasley de 22 sayı – 15 ribauntla double-double yaptı.

Atlanta’da ise Mike Bibby’nin 20 sayı – 7 ribaunt – 3 asisti ile Joe Johnson’ın 13 sayı – 5 ribaunt – 2 asisti galibiyet için yeterli olmadı.

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