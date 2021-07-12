Miami'de çöken binada ulaşılan ceset sayısı 90 oldu; arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki Surfside bölgesinde çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi.

Arama kurtarma yetkilileri pazar günü yaptıkları açıklamada gelecek haftalarda çalışmalarını bitirmeyi planladıklarını ifade etti.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, pazar günü tespit edilen ölü sayısının 86'dan 90'a yükseldiğini belirtti. Ölenler arasındaki 71 kişinin kimliğinin tespit edilebildiği belirtildi. 31 kişinin hala kayıp olduğu açıklandı.

Polis, son zamanlarda enkazdan çıkarılan cesetler arasında 3 de çocuk olduğunu ifade etti.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ekipler, cesetlere ulaşmak için enkazı kademe kademe kaldırmaya devam ediyor.

Miami-Dade itfaiye şefi Alan Cominsky çalışmaların ne zaman biteceğini söyleyemeyeceklerini çünkü son cesedin ne zaman bulunacağını bilmenin zor olacağını ifade etti.