Miami'de çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya çıktı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya yükseldi.

Miami Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, 24 Haziran'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 86'ya yükseldiğini duyurdu. Binanın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarının ilk saatleri dışında bugüne kadar kimse cnlı bir şekilde kurtarılamadı.

40 yıllık binanın çökme nedeni hâlâ netleştirilemedi. Yetkililer, binadaki hasarlarla ilgili eski raporları göz önünde bulundurarak büyük bir soruşturma planlıyor.

Ne olmuştu?

Miami Beach'in kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.