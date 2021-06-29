Miami'de çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu; 150'den fazla kişiden haber alınamadı

ABD'nin Miami kentinde çöken apartman kompleksinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Binada olma ihtimali olan ancak hâlâ haber alınamayan en az 150 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'nin Miami kentinde perşembe günü çöken binada 11 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hâlâ binada olma ihtimali olan 150'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Binanın çöktüğü perşembe gününden bu yana hayatta kimse kurtarılamadı.

Miami-Dade Belediye Başkanı Levine Cava "Arama kurtarma ekipleri ihtiyaçları olan bütün kaynaklarla buradalar. Yıkıntıyı köpeklerle ve kameralarla inceliyorlar" dedi. Arama kurtarma çalışmalarında 300'den fazla acil durum personeli, uluslararası uzmanlar çalışıyor.

Miami'deki Cahamplain Kuleleri Güney binasında 136 daire bulunuyordu ve bunların 55'i çöktü. Federal soruşturma görevlileri enkazın başında binanın çökme nedenini bulmaya çalışıyor.

Florida eyaleti yasalarına göre binaların 40 yılda bir denetimden geçirilmesi gerekiyor. 1980'da inşa edilen kompleks, denetlemeden geçirilmek üzereydi.