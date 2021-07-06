Miami'de çöken binada 4 kişinin cesedine daha ulaşıldı; toplam ölü sayısı 28'e yükseldi

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ABD'nin Miami kentinde çöken apartmanın enkazının altında 4 kişinin daha cesedine ulaştı.

Apartmanda hayatını kaybettiği tespit edilen kişi sayısı toplam 28'e çıktı. 117 kişiye hala ulaşılamadı.

Binanın kalanı da pazar günü kontrollü bir şekilde yıkılmıştı. Bunun arama kurtarma çalışanlarına daha fazla hareket alanı vereceği; daha fazla ulaşılamayan alanlara giriş sağlayabileceği belirtilmişti.

Pazartesi günü ekiplerin enkazın üzerine çıkıp ağır ekipmanlarla bazı parçaları taşıdıkları görüldü.

NBC'ye konuk olan bölge belediye başkanı Daniella Levine Cava, "Ailelerin zaman geçtikçe olasılıkların azaldığını gördüğünü biliyoruz. Onlar da bizimle beraber, her adımda ne yaptığımızı biliyorlar" dedi.

Bina çöktükten sonraki ilk saatlerin ardından enkazın altından kimse canlı çıkarılamadı.