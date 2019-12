Miami Atlanta'yı kolay geçti

NBA'de yine Dwyane Wade'nin yıldızlaştığı maçta Miami, evinde Atlanta'yı 95-79 mağlup etmeyi başardı.





NBA'de doğu konferansı'nda Miami'Yi, Atlanta karşısında bir kez daha süper yıldızı Dwyane Wade sırtladı.



Doğu konferansı'nda kimsenin beklemediği bir çıkış yapan Miami Heat Dwyane Wade'in omuzlarında play-off yolculuğunu sürdürüyor. Heat, Wade'in 19'da 13 isabetle 35 sayı ürettiği karşılaşmada, Atlanta Hawks'ı 95 - 79 yendi. Wade'in ardından Miami'nin en skorer ismi 12 sayı üreten Mario Chalmers'tı. Maçın ilk yarısında 13.5 dakika boyunca sayı atamayan Hawks'ın en skorer oyuncusu ise 19 sayı üreten Joe Johnson oldu.



Batı konferansı'nın iddialı takımlarından New Orleans ise, All - Star oyun kurucusu Chris Paul'ün etkileyici performansı ile Philadelphia karşısında sonuca gitti.



New Orleans Hornets'in süper yıldızı Chris Paul, takımının Philadelphia'yı 101-86 yendiği karşılaşmada, bu sezon 5. kez trıple - double yaptı. Karşılaşmayı 27 sayı - 15 asist ve 10 ribaund ile tamamlayan Paul, yaptığı 7 top çalma ile quadruple double'un yani 4 kategoride birden çift haneli sayılara ulaşmanın eşiğinden döndü. New Orleans adına gecenin bir diğer yıldızı, 18'i üç sayıdan olmak üzere 26 sayı bulan Peja Stojokovıc oldu. Thaddeus Young'un 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



SUNS WİZARDS'I EZDİ GEÇTİ



Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns'ın deplasmanda Washington Wizards'ı 103-87 geçtiği maçta, Suns oyuncusu Shaquille O'Neal 29 sayıyla maçın yıldızı oldu.



Verizon Center'da 17 bin 344 kişinin izlediği karşılaşmada Shaquille O'Neal 29 sayı, 8 ribaunt ve 2 asistle etkili bir oyun sergilerken, takım arkadaşlarından Amare Stoudemire 22 sayı, 15 ribaunt ve 2 asist kaydetti.



Caron Butler'in 28, Antawn Jamison'un da 27 sayı ve 13 ribaundu ise Wizards'ın yenilgisine engel olamadı.



Wizards, karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk çeyreğini 24-22 önde bitirirken, devre, 51-51 berabere tamamlandı. Maçın 3. periyodunu ise 75-73 önde bitiren Suns, sahadan da 103-87 galip ayrılmayı başardı.



Batı Konferansı Pasifik grubunda mücadele eden Suns, bu sezon 18 mağlubiyet, 25 de galibiyet aldı.



Bu arada Atlanta Hawks'dan Zaza Pachulia, takımının deplasmanda Miami Heat'e 95-79 yenildiği maçta, 1 sayı üretti.