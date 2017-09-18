Mia köpeğe tekme atan 'insan' gözaltına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde kaldırımda yatan köpeğe tekme atan kişi, köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan Remzican Akansu, "Mia" adlı köpeğine tekme atan kişi hakkında polise şikayette bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tekme atan şahsın N.Y. olduğunu belirledi. Ekipler, N.Y'yi, ikamet ettiği evde gözaltına alınarak emniyete götürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilen N.Y'nin çeşitli suçlardan sabıka kaydının olduğu da bildirildi.

Sosyal medyada büyük tepki

Aliağa ilçesinde yaşayan Remzican Akansu, sosyal medya hesabından paylaştığı güvenlik kamerası görüntüleriyle "Mia" ismini verdiği köpeğinin bir kişi tarafından tekmeli saldırıya uğraması sonrası kaybolduğunu bildirmiş ve bulunması için takipçilerinden yardım istemişti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından bir süre sonra Akansu, köpeğinin bulunduğuna ilişkin duyuru yapmıştı.

Kaldırımda yatan köpeğe tekme atılma anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. Görüntülerde, karşıdan gelen bir kişinin köpeğe yaklaşarak tekme attığı, başına darbe alan köpeğin kaçtığı, tekme atan kişinin de kamera açısından çıktığı yer almıştı.

Öte yandan, polis, köpeğe yapılan saldırıya ilişkin herhangi bir şikayetin bulunmadığını, ekiplerin görüntülerde yer alan kişiyi tespit etmeye çalıştığını bildirmişti.