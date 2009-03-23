T24 LogoT24 Logo
Dünya

MI5'dan esnafa anti-terör eğitimi

İngiltere'de demiryolu, alışveriş merkezi ve kamu binalarında görevli 60 bin işçinin, teröre karşı eğitime tabi tutuldukları ortaya çıktı.

23 Mart 2009 02:00

İngiltere'de demiryolu, alışveriş merkezi, kamu binaları ve büyük spor merkezlerinde görevli 60 bin işçinin, teröre karşı özel eğitim ve öğretime tabi tutuldukları ortaya çıktı.

İngiltere Başbakanı Gordon Brown, 60 bin sivilin teröristleri nasıl ayırt etmeleri gerektiği konusunda İngiliz gizli servisi MI5 tarafından eğitildiğini açıkladı. Başbakan Brown, güvenlik görevlisinden mağaza müdürlerine ülke genelinde onbinlerce kadın ve erkeğin, bir olayı nasıl ele almaları ve hergün işe giden insanları gözlemlerken nelere dikkat etmeleri gerektiği yönünde eğitilip, donatıldıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, İngiltere'nin terörle mücadele için 2011 yılına kadar 3.5 milyar sterlin harcama yapacağını ve 1700 olan uzman polis memuru sayısının, 3 bine çıkarılacağını bildirdi.

İngiliz polisi ve gizli servisi MI5 tarafından demiryolu, alışveriş merkezi, kamu binaları ve büyük spor merkezlerinden seçilen binlerce işçinin, `şüpheli davranışları' izleme ve `insanlığa aykırı hareketlere' hızla karşılık vermeleri konusunda özel eğitim ve öğretim verildiği belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24