MI5'dan esnafa anti-terör eğitimi

İngiltere'de demiryolu, alışveriş merkezi, kamu binaları ve büyük spor merkezlerinde görevli 60 bin işçinin, teröre karşı özel eğitim ve öğretime tabi tutuldukları ortaya çıktı.



İngiltere Başbakanı Gordon Brown, 60 bin sivilin teröristleri nasıl ayırt etmeleri gerektiği konusunda İngiliz gizli servisi MI5 tarafından eğitildiğini açıkladı. Başbakan Brown, güvenlik görevlisinden mağaza müdürlerine ülke genelinde onbinlerce kadın ve erkeğin, bir olayı nasıl ele almaları ve hergün işe giden insanları gözlemlerken nelere dikkat etmeleri gerektiği yönünde eğitilip, donatıldıklarını söyledi.



İçişleri Bakanlığı, İngiltere'nin terörle mücadele için 2011 yılına kadar 3.5 milyar sterlin harcama yapacağını ve 1700 olan uzman polis memuru sayısının, 3 bine çıkarılacağını bildirdi.



İngiliz polisi ve gizli servisi MI5 tarafından demiryolu, alışveriş merkezi, kamu binaları ve büyük spor merkezlerinden seçilen binlerce işçinin, `şüpheli davranışları' izleme ve `insanlığa aykırı hareketlere' hızla karşılık vermeleri konusunda özel eğitim ve öğretim verildiği belirtiliyor.

