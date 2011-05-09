-MHP'Yİ SARSAN KASETLERE İNCELEME İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, internette yer alan, MHP'li iki yöneticiye ait olduğu öne sürülen görüntülere ilişkin inceleme başlattı. Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün İstanbul'da yaptığı açıklamada ismini verdiği ve bazı internet sitelerinde yer alan görüntülerle ilgisi olduğunu öne sürdüğü iş adamı İbrahim Faruk Bayındır, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen'le görüştü. Seçen'e dilekçe veren ve söz konusu görüntülerle ilgisi olmadığını belirten Bayındır, görüntülerin kim tarafından verildiğinin ortaya çıkarılmasını istedi. Cumhuriyet Başsavcıvekili Seçen, konuyla ilgili inceleme başlattı.