MHP'ye 'yavru muhalefet' dedi, görevden alındı

TRT'de dün akşam Ana Haber Bülteni'ni sunan spiker Anda Özmen, CHP ile ilgili haberini bitirdikten sonra MHP ile ilgili habere geçerken, "Yavru muhalefet" ifadesini kullandı. Spikerin bu anonsu sosyal medyada, özellikle MHP'liler tarafından büyük tepki çekti. MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, TRT'nin özür dilemesini istedi. Olayın ardından TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör'ün talimatıyla spikerin görevden alındığı öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Nasuhi Güngör ise, “Bugün (cumartesi) saat 19:00'da TRT 1 Ana Haber Bülteni’ni sunan spikerimiz, haber metninde yer almayan bir ifadeyi kullanmıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

Twitter'dan özür diledi

'Yavru muhalefet' sözüyle tepki çeken spiker Anda Özmen de, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu akşamki yayında (ana haber bülteninde) yapmış olduğum gaftan dolayı Milliyetçi Hareket Partisi'nden özür dilerim. Tamamen spontane gelişen, hiçbir art niyet olmaksızın 2 haber arasında bağlantı yapmak adına söylenmiş yanlış bir sözdür. Tekrar özür diliyorum" ifadelerini kullandı.