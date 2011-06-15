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''MHP'YE PROVOKASYON''DA 6 TAHLİYE İSTANBUL (A.A)

15 Haziran 2011 15:51

-''MHP'YE PROVOKASYON''DA 6 TAHLİYE  İSTANBUL (A.A) - 15.06.2011 - Diyarbakır'da düzenlenen MHP mitingini provoke edecekleri iddiasıyla tutuklanan 11 kişiden 6'sı, avukatlarının yaptığı itiraz sonucu tahliye edildi.  4 Haziran'da sevk edildikleri Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde tutuklanmalarına karar verilen eski İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Karakoç ile Yusuf Ziya Arpacık, Orhun Daştan, Alişan Öztürk, Murat Ali Kılıçarslan, Erhan Kurumlu, Hakan Uğur, Murat Alperen, Arif Mergen, Gökhan Aygün ve Ümit İlkay Levent'in avukatları, mahkemeye itiraz dilekçesi sunarak müvekkillerinin tahliyelerini istedi.  İtirazları değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklulardan Yusuf Ziya Arpacık, Alişan Öztürk, Orhun Daştan, Murat Ali Kılıçarslan, Arif Mergen ve Ümit İlkay Levent'in tahliyelerine karar verdi.  Mahkeme heyeti, diğer 5 tutuklunun tahliye taleplerinin ise reddini kararlaştırdı. 

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