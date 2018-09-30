MHP'nin yerel seçim tavsiyesi: İktidarı eleştiride ölçüyü kaçırmayın

MHP’nin yerel seçimlerde AKP ittifak ve af konularını görüşmek üzere düzenlediği iki günlük kampı dün Kızılcahamam’da başladı. Kampta Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimler için adaylara tavsiyeler verildi. Bu tavsiyelerden “iktidara eleştiride ölçüyü kaçırmama” maddesi dikkat çekti.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre kampta Adaylara yönelik hazırlanan ‘2019 Yerel Seçimleri Aday El Kitapçığı’nda yer alan imaj taktikleri özetle şöyle:

- Gülümseyin, insanlarla iletişim kurmanın en ucuz, en içten, en olumlu yoludur. Herkesle mutlaka tokalaşın.

- Cenazelere taziyeye gitmekle kalmayın, doğum ve evlilikleri de kutlayın.

- Çevreye zarar verecek malzeme kullanmayın.

- Ailenizle katılabileceğiniz toplantılar tertip edin. Sizin iyi bir eş, müşfik bir ebeveyn olduğunuz görülsün.

- Uzun konvoylara dönüşen gösteriler, bilinenin aksine seçmeni rahatsız eder.

- İktidarı eleştirirken hakaret etmeyin. ‘Yerel politikalarda’ yerin, ölçüyü kaçırmayın.

- Beyaz ya da açık renk gömlek giyin. Tıraşsız halkın önüne çıkmayın.