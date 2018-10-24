MHP'nin yayın organından: Milletin a…na koyanlara verdirdikleri kredileri unuttuk mu sanıyorlar!

MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesinin yazarı Mustafa Önder, AKP-MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde sürdürülmeyeceğinin açıklanmasının ardından "Unuttuk mu sanıyorlar?" başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Önder, "Milletin a…na koyanlara devlet kesesinden verdirdikleri kredileri, medyada çevirdikleri fırıldakları, yaptıkları yatırımlarda yandaşa-yancıya çektikleri peşkeşleri unuttuğumuzu sanıyorlar?" diye sordu.

AKP ile MHP arasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Adına ‘Cumhur İttifakı’ diyebiliriz” sözleriyle 20 Şubat günü kurulan ve 4 Mayıs’ta resmiyete kavuşan ittifak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin parti olarak Mart 2019’da gerçekleşmesi planlanan yerel seçimlere dair bir ‘beklentileri, arayışları ve niyetleri’ kalmadığını söylemesiyle yerelde sona erdi.

Önder dün yaşanan gelişmelerin ardından bugün AKP dönemini eleştiren bir yazı kaleme aldı. Önder şunları kaydetti:

Gagavuzya’da “Vatan-Milet-Sakarya”…

Türkiye’ye gelince “Türklük angarya!”

Papaz’ı salarken “yargı bağımsız”…

“Andımız”ı iade eden 8. Daire tu kaka…

Yine “fabrika ayarları”na döndüler…

Yine “aldanma ve aldatma”ya devam…

İlk işleri Bahçeli ve MHP’ye sataşmak hem de…

Hem de “uyuşturucu” üzerinden…

Allah akıl fikir versin bunlara…

Sen 16 yılda zinayı serbest bırak, fuhuşu patlat…

Uyuşturucu ortaokullara kadar insin…

Kalk MHP’yi uyuşturucuya destek göster…

Vay be!

O’ndan bir işaret bekliyormuş gibi…

FETÖ’cüsü, çözümcüsü, stratejik çukurcusu, yağdanlığı, Kürtçüsü, Arap sevicisi…

Saklandıkları deliklerden baş çıkarıp Türklüğü “etnik kimlik” diye devletten kovsunlar!

Türk milliyetçilerini “millî beka” uğruna her rezilliğe “evet diyecek” sanıyorlar…

Bakanlıkları, genel müdürlükleri, kurulları Ülkücülerle doldurdular da, “gebe kaldık”, her fitnelerine göz yumacak belliyorlar…

Ülkücü hareket, sadece ve sadece Türk milletinin istiklâl ve istikbali için vardır…

17/25’leri, 15 Temmuz öncesi “ne istediniz de vermedik” kardeşliklerini unuttuğumuzu…

Bu vatana eyledikleri kötülükleri silip attığımızı…

“T.C.” rumuzunu dağlardan, taşlardan silmeye kalktıklarını…

Olimpiyat salonlarında kahpe FETÖ’ye nasıl yancılık yaptıklarını…

Memleketin kadrolarını sarı sendikalarına nasıl peşkeş çektiklerini…

ABD ile nasıl BOP eşbaşkanlığına soyunduklarını…

İş dünyasının vatansever adamlarını nasıl yok etme peşine düştüklerini…

Vatanın topraklarında katil ve hain PKK’ya nasıl hendekler kazdırdıklarını…

Anadolu çocuklarını memleketin bağrında nasıl şehadete yolladıklarını…

Unuttuğumuzu mu sanıyorlar?

“Gün gelir hukuk önünde hesabını sormazsak namerdiz!” demedik mi?

Kerhen “Türk milleti” dediklerini, kerhen “Atatürk” adını kullandıklarını…

Bile bile asla “Dil birliği” demediklerini…

Farkında değil miyiz sanıyorlar?

Onların mutlaka sinsice planlara başvuracağını düşünmüyor muyuz zannediyorlar?

Biz “Devlet başa, kuzgun leşe” demişiz…

Uçurumlara sürüklediği devletimizin geleceği, bekası, istiklâli uğruna Ülkücülüğümüzün gereğini yaptık…

Olan biten asil Türk milletinin gözü önünde…

MHP, bu ülkenin yegâne ümidi ve geleceğidir!

Milletin a…na koyanlara devlet kesesinden verdirdikleri kredileri…

Medyada çevirdikleri fırıldakları…

Yaptıkları yatırımlarda yandaşa-yancıya çektikleri peşkeşleri…

Unuttuğumuzu sanıyorlar?

Çiftçiyi düşürdükleri pürmelâli, hayvancılığa verdikleri zararı…

İşçiyi, memuru sürükledikleri kredi batağını…

Unuttuğumuzu mu sanıyorlar?

Memleket zorda, millet darda dedik…

15 Temmuz kahpeliğini bitirelim dedik…

24 Haziran seçimini isteyerek ekonomi ve siyasette milleti sürükledikleri felaketi önleyelim dedik…

Saklandıkları deliklerden burunlarını Devlet Bey çıkarttı…

Millet tankların önünde hürriyetlerini bayraklaştırdı…

“Yenikapı”da hayalini bile kuramadıkları “millî birliği” Bahçeli diriltti…

Bu ne husumettir şimdi?

Şu “birileri” diye tahkir etmeye kalktıkları kimler?

Dağlarda eşkıya ile çarpışan hilal bıyıklılar mı, uyuşturucuyla kıyasıya mücadele eden Ülkücüler mi?

Mapusaneleri ağzına kadar dolu, fitne kol geziyor, gelin sorumluluğumuzu yerine getirelim dedik, vardıkları anlayışa bak…

Dindar nesil naralarıyla işbaşındalar, kadınlarımız işkenceden kurtulmuyor, memleket hapçıdan, gayden geçilmiyor…

İstihdam diye EYT’lileri dışlA, milyonlarca Suriyeliye memleket çocuklarının ekmeğini yedir…

Hani bir zamanlar “Bulgaristan göçmenleri gelmemeli, halkımız asgari ücretle boğuşuyor”diyorlardı ya… İş Arap seviciliği olunca gam yok…

Adalet diyorlar, affa karşıyız diyorlar, yıllarca FETÖ’cü alçak yargıçların biçtiği masumların gün yüzüne çıkmasına tahammül edemiyorlar…

“Devlete karşı işlenen suçlar” diye “PKK ve FETÖ’cü hainleri” mi kastediyorlar?

Hafızamız yerinde, unutmadık, unutturmayacağız…

Devlet Bey aklıyla bu sisteme kavuştular… Yoksa kerameti kendilerinde mi biliyorlar, şaşarım akıllarına!

Hele bir girsinler yerel seçimlere…

Kafalarında kurduğu PKK/HDP ve İP’çilerin yancılığı da kurtaramayacak onları…

Unutulmasın “Devlet aklıyla” işbaşındalar…

Yazın bir yana…

"Millietin a...na koyacağız" sözü Cengiz'e ait

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, yolsuzluk ve rüşvet operasyonun 2. dalgası olan 25 Aralık'ta 'Bu milletin a... koyacağız' sözlerinin yer aldığı tapeleriyle gündeme gelmiş ve "O cümlelere baktığımızda elbette çok da hoşuma giden şeyler değil" diyerek ettiği küfürü kabul etmişti.