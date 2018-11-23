MHP'nin yayın organından: AKP 'Her yerde aday çıkaracağız' tavrını bir kenara bırakırsa, iş birliği sağlanır

MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesinin yazarı Orhan Karataş, AKP ile MHP arasında yeniden başlayan görüşmelere ilişkin olarak "Çok isabetli ve yerinde" yorumunu yaptı. Karataş, "Adalet ve Kalkınma Partisi, 'Her yerde birinci partiyiz, bütün seçim çevrelerinde aday çıkaracağız' tavrını bir kenara bırakırsa, mesafe kat edilir ve işbirliği sağlanır" dedi.

Karataş, "Cumhur İttifakı Yerelde Devam Edecek Mi?" başlığıyla (23 Kasım 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

...Yeniden işbirliği arayışlarının başlaması çok isabetli ve yerindedir. Tekrar masaya oturma daveti sayın Cumhurbaşkanı’ndan gelmiştir. Sayın Bahçeli, “gündemi davet sahibi belirler” diyerek, aslında görüşmenin çerçevesini net olarak çizmiştir. MHP dün nerede duruyorsa, bugün de oradadır. Görüşmeler kesilmeden önce ne söylüyorsa, şimdi de aynı şeyi söylüyor. Mevcut belediyelerle ilgili karının vermiş, adaylarını açıklamıştır. Her şey Türk milletinin bilgisi dahilindedir. Bu şartlar altında ilk temas sağlanmış ve kapı aralanmıştır. Bundan sonrasını partiler arasındaki görüşmeler şekillendirecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi, “her yerde birinci partiyiz, bütün seçim çevrelerinde aday çıkaracağız” tavrını bir kenara bırakırsa, mesafe kat edilir ve işbirliği sağlanır.

Fazla zaman kalmadı

İki parti arasındaki işbirliği her şeyden önce ülkemizin ve milletimizin faydasınadır. HDP merkezli zillet ittifakının hevesini kursağında bırakmak, ülke ve milletle meselesi olanların yeniden ümitlenmesine fırsat tanımamak, yeni bir sistem tartışmasına izin vermemek gerekmektedir. Cumhur ittifakı çerçevesinde yapılacak işbirliğinin, her iki tarafa siyasi faydaları elbette olacaktır. Bütün bu tablo, bir yol bulunması gereğini de kendiliğinden ortaya çıkarıyor. Seçim takvimi işlemektedir ve fazla zaman kalmamıştır. Önümüzdeki birkaç gün içinde bir formül bulunacağını, bir uzlaşma sağlanacağını ümit ediyoruz.

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