MHP'nin seçim sloganı belli oldu: Cumhur ittifakı, milletin aklı

Türkiye, 24 Haziran’daki baskın seçime odaklanırken, partiler seçim propagandası çalışmalarına hız verdi. MHP de yaptığı çalışmalar sonucu sloganını AKP ile yaptığı 'Cumhur İttifakı' üzerine geliştirdi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre MHP, erken seçimde kullanacağı sloganları, seçim beyannamesi ve mitinglere ilişkin çalışmalarını olgunlaştırıyor. Buna göre AKP ile yapılacak ittifak için, "Cumhur ittifakı, milletin aklı" olarak belirlendi

MHP’nin erken seçim beyanamesi de önceki seçim beyannamelerinden farklı olarak detaylı olmayacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve devletin yeniden yapılanmasına beyannamede öncelik verilecek.

Beyannamede, temel vurgu, 2023 Türkiyesi'ne yönelik olacak. 'Güvenlik' başlığı ise ikinci sırada yer alıyor. Eğitim ve sağlığın da yer alacağı beyannamede, kadın ve gençlere yönelik projeler öne çıkarılacak.