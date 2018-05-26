MHP'nin seçim beyannamesi hazır: Emeklilik yaşı, kredi kartı borçları, af, sınavsız üniversite...

MHP'nin, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için seçim beyannamesi bugün (26 Mayıs 2018) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıklanacak. Edinilen bilgilere göre MHP'nin seçim beyannamesinde, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcuna yapılandırma, af, sınavsız üniversite ile ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformlar bulunuyor.

İlk bölüm

Partinin iki bölümden oluşan beyannamesinin ilk bölümünde, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve bu çerçevede cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı'nın hedefleri yer alacağı bilgisi aktarıldı.

İkinci bölüm

MHP'nin seçim beyannamesinin ikinci bölümünde ise ekonomiden sağlığa, eğitimden af konusuna kadar vaatlerde bulunduğu belirtiliyor. Aktarılanlara göre beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af dikkat çekiyor.

Öte yandanbeyannamede, eğitim alanında da sınava ihtiyaç kalmayacak bir sistem hedefi çerçevesinde sınavsız üniversite ile sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı vaadi yer alıyor.

Beyannamede, ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve bu kapsamda vergi kanunlarının da sadeleştirileceği vaadinde de bulunuluyor.

MHP, seçim kampanyasında kullanacağı ve "Cumhur İttifakı" ana ekseninde belirlenen sloganlarının yanında, "Hilale yıldız ol" sloganı da kullanılacak.