MHP'nin ruh sağlığı yasası teklifinden: Nüfusun yüzde 17'si tanı konabilecek durumda

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, MHP tarafından hazırlanan ruh sağlığı yasasına ilişkin olarak bilgiler aktardı. Buna göre, yüzde 17.2'sinin tanı konabilecek durumda olduğu teklifte yer aldı. Teklif, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Ruh Sağlığı Profili verilerine dayandırıldı.

Zeyrek, "Yasa olmasa da olur, 'Püskevit' de yeter" başlığıyla yayımlanan yazısında MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'nun 2 Mart 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu seçimler nedeniyle gözden kaçan, ruh sağlığı yasa teklifine ilişkin bilgi verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında Türkiye'nin bir ruh sağlığı yasasına ihtiyaç duyduğunu belirtmişti. Bahçeli, teklifi yakın zamanda Meclis'e sunacaklarını kaydetmişti.

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Zeyrek, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

MHP Genel Başkan Yardımcısı, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı bir siyasetçi olan Deniz Depboylu. 2 Mart 2018 günü TBMM'ye sunduğu teklifi okudum. Seçimler nedeniyle kadük kalan 24 maddelik teklif, sadece ruhsal problemlerle mücadeleye değil, önleyici tedbirlere de yoğunlaşmış. Detaylarını buraya sığdırabilmem zor. Ancak, Psikiyatri ve Psikoloji alanındaki uzmanların üzerinde büyük ölçüde mutabık kalabileceği titiz çalışılmış bir metin gibi görünüyor.

Konunun uzmanlarının içeriğine ilişkin açıklamalar yapması en doğrusu. Ben, teklifin genel gerekçelerine yansıyan kritik bazı tespitleri aktarmak istiyorum:

– Türkiye'de “tanı konabilecek durumdaki” ruhsal sorun yaşayan vatandaşların oranı yüzde 17,2. Bu da ülke nüfusunun 6'da biri demek.

– Depresyon şikayeti olan vatandaş sayısı 3 milyon 260 bin.

– İntihar oranları son 40 yılda yüzde 50 oranında arttı. 10yılda 29 bin kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Bunların yüzde 73'ü erkek. İntihar edenlerin yüzde 34.5'i 15-29 yaş arası yurttaşlar.

– 2014'te 8 milyon 179 bin kişi antidepresan almış. Bu rakamın 5 milyona yakını kadınlar. Son 5 yılda antidepresan kullanımı yüzde 56 artmış ve 12 milyon 158 bin kutuya çıkmış.

Depboylu bu rakamları uydurmamış. Dünya Sağlık Örgütü'nün, Sağlık Bakanlığı'nın ve Türkiye Ruh Sağlığı Profili çalışmasının verilerine dayandırmış.