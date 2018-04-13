MHP'nin, "Polislerin sorunları araştırılsın" teklifi, AKP oylarıyla reddedildi

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal "Polislerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" konusundaki önergesi, AKP milletvekilleri tarafından reddedildi.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, TBMM'deki görüşmelerde önergesi üzerinde konuşan Haberal, ‘'Polis vatandaşın canını koruyor ama kendi canı tehlikede. Vatandaşın malını koruyor, oturacak bir evi bile yok, ailesinde huzur yok, her yıl 50 polis intihar ediyor. Emeklilikleri yetersiz, maaş kısıtlı. Çalışma saatleri, ücretleri ve emekli ikramiyeleri iyileştirilmeli'' dedi.

"MHP ve Bahçeli'nin önerisine hayır demeyin"

CHP Bolu Miletvekili Tanju Özcan da ''Tapudaki memurun çalışma saati var, polisin yok. Ayda 75 saate varan fazla mesai yapıyorlar, mesaileri ödenmiyor. MHP ve Bahçeli'nin önerisine hayır demeyin. Cumhur ittifakını bile Sayın Bahçeli bu yüzden bozabilir'' diye konuştu.

AKP Kilis Milletvekili Hilmi Dülger ise, polisin sahip olduğu imkânların son 15 yılda yüzde 400 kat iyileştiğini, 2002 yılında 665 lira olan polis memuru maaşının bugün 4 bin 21 liraya çıktığını söyledi. Önerge daha sonra AK Parti oylarıyla reddedildi.

Haberal, önergeyi reddeden AKP'lilere, ''Bütün polisler sizi dinledi, başka hiçbir şey demiyorum'' sözleriyle sitem etti.