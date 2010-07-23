-MHP'NİN PANKARTINA SUÇ DUYURUSU KARS (A.A) - 23.07.2010 - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Şahin, MHP İl Başkanlığı tarafından parti binasına asılan pankarttan dolayı, Kars Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da olan Şahin, beraberindeki partililerle, Kars Adliyesine gelerek, pankartta ''Başbakan Erdoğan'ı küçük düşürücü ifadelere yer verildiği ve hakaret içeren bazı cümlelerin bulunduğu'' gerekçesiyle, suç duyurusunda bulundu. Şahin, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığına MHP il başkanlığının parti binasına astığı pankarttan dolayı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Şahin, ''Bundan sonraki soruşturma ve dava aşamasını da yakından takip edeceğiz. Bu haksızlığı, bu hukuka aykırı saldırının müeyyidesiz kalmaması için gerekli hukuki yolları tüketeceğiz'' dedi. Pankartta, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerinin yanında farklı resimlerin de yer aldığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu: ''Bu eylemler TCK'nın 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu ihlal etmekte. Hakaret nedeniyle savcılığa şikayet dilekçesini vermiş bulunmaktayız. Özellikle altındaki ifade çok ağır ve katlanılması mümkün olmayan bir ifadeydi. Şikayetimizin temel kaynakları bunlardır. Biz şüpheli olarak MHP il başkanı ve diğer sorumlular hakkında şikayette bulunduk. Savcılık soruşturma aşamasında konuyla ilgili sorumlular netleşecektir.''