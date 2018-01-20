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MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

MHP'nin kampı 2 gün sürecek

20 Ocak 2018 17:12

MHP'nin iki gün sürecek kampı için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine giden Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kampta, öncelikle Türkiye'nin siyasi gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ile TBMM Grubu ortak toplantılarının yapılacağı kampta, toplantılar çerçevesinde, 'Meclis'te MHP'nin faaliyetleri, ekonomik gelişmeler, dış politika ile Suriye, Irak meselesi ve terör' konularında sunumlar yapılacak.

Kızılcahamam Patalya Otel'de bugün başlayan kamp, yarın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ile sona erecek.

Toplantılara katılmak üzere ilçeye gelen Genel Başkan Bahçeli, otele gitmeden önce Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua ederek şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Anıtta bulunan 'Gökbörü Otağı'nda bir süre dinlenen ve çay içen Bahçeli'ye, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney tarafından Türk bayraklı tablo ve oltu taşından yapılmış tesbih hediye edildi.

Bahçeli, daha sonra toplantıların yapılacağı otele geçti. Kampın ilk günündeki toplantılar basına kapalı gerçekleşecek.

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