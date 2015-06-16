MHP'nin itirazı reddedildi, kazanan HDP oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin Kocaeli'ndeki seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti.

Genel seçimlerin ardından yapılan ilk sayımda, MHP Kocaeli Milletvekili adayı Lütfü Türkkan'ın milletvekili seçildiği hesaplanmıştı. Ancak ildeki son sayıma göre, bir milletvekilliği MHP'den HDP'ye geçmişti.

MHP Kocaeli İl Başkanlığı'nın, sonuçlara ilişkin 12 ilçede yaptığı itirazlar, İl Seçim Kurulunca reddedilmişti.

MHP'nin tutanaklara hatalı yazıldığı iddia edilen oyların yeniden sayımının yapılmasına ilişkin talebi, "usul ve yasaya aykırılık" bulunmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

Bunun üzerine, itiraz YSK'ya taşındı. Kurul, MHP'nin itirazını reddetti.