T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP'nin İstanbul adayı eski Sağlık Bakanı mı olacak?

MHP Genel Başkan'ı Devlet Bahçeli'nin, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermek istediği Osman Durmuş'un teklifi kabul ettiği iddia edildi

06 Aralık 2013 16:59

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşuluyor. İddiaya göre MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin isteğini kırmayan Durmuş, adaylığı kabul etti. Durmuş'un adaylığı, hafta sonu İstanbul'da yapılacak aday tanıtım toplantısında kamuoyuna duyurulacak.

Vatan gazetesinden Deniz Güçer'in haberine göre, Ankara kulislerinde merak edilen MHP'nin İstanbul adayı netleşti. MHP Lideri Bahçeli, 199 ve 2002 yılları arasında koalisyon hükümetinin Sağlık Bakanı olan Osman Durmuş'u Büyükşehir Belediye başkanı adayı gösterecek. İstanbul teşkilatından destek alan Durmuş'un adaylığı hafta sonu yapılacak aday tanıtım toplantısında açıklanacak. Koalisyon hükümetinin renkli isimlerden biri olan eski Sağlık Bakanı Durmuş son olarak 2007 seçimlerinde MHP Kırıkkale Milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

ETİKETLER

devlet bahçeliosman durmuşmhpistanbuladayseçimyerelbelediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24