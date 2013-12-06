MHP'nin İstanbul adayı eski Sağlık Bakanı mı olacak?

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşuluyor. İddiaya göre MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin isteğini kırmayan Durmuş, adaylığı kabul etti. Durmuş'un adaylığı, hafta sonu İstanbul'da yapılacak aday tanıtım toplantısında kamuoyuna duyurulacak.

Vatan gazetesinden Deniz Güçer'in haberine göre, Ankara kulislerinde merak edilen MHP'nin İstanbul adayı netleşti. MHP Lideri Bahçeli, 199 ve 2002 yılları arasında koalisyon hükümetinin Sağlık Bakanı olan Osman Durmuş'u Büyükşehir Belediye başkanı adayı gösterecek. İstanbul teşkilatından destek alan Durmuş'un adaylığı hafta sonu yapılacak aday tanıtım toplantısında açıklanacak. Koalisyon hükümetinin renkli isimlerden biri olan eski Sağlık Bakanı Durmuş son olarak 2007 seçimlerinde MHP Kırıkkale Milletvekili olarak Meclis'e girmişti.