MHP'nin gözü kadınlarda

T24- MHP'ye verilen oyların yüzde 70’inin erkeklerden geldiğini gören parti yönetimi seçim öncesinde ‘koca sözü dinlemeyen’ kadınları kazanmak için harekete geçti.

Bu tablodan, ‘MHP’ye oy veren erkeğin karısı başka partiye oy veriyor’ sonucunu çıkaran yönetim, seçim öncesinde hem MHP’li erkekleri eşlerini ikna etmeleri için eğitecek hem de seçim beyannamesinde kadınlara ‘çocuk bakım yardımı’ vaat edecek.

Habertürk gazetesine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Çakır şunları söyledi:

“Ya bu 4 milyon erkek bekar, ya da bunların eşleri MHP’ye oy vermiyor. Büyük çoğunluğun bekâr olmadığını kabul ediyoruz. Bu durumda bu evlerde kadınlardan MHP’ye oy gelmemiş. Yani o zaman demek ki, ‘eşlerine iyi davranmıyorlar, onlar da tepki olarak gidip başka partiye oy veriyor. İyi davransalar böyle olmaz’ diye espri yapıyoruz.

Aslında bu, MHP’li erkeklerin ne kadar demokratik olduğunu gösteriyor. Eşleri farklı oy kullanabiliyor. Biz o evlerdeki kadınların da oylarına talibiz. Burada erkeklere önemli iş düşüyor. Önümüzdeki süreçte bunun üzerinde duracağız.

Toplumsal ayaklarından biri eksik olan parti başarılı olamaz. Tek başına iktidar olmayı hedefleyen bir partinin kadınlardan da oy alması gerekiyor. MHP’yi kadınların cazibe merkezi haline getireceğiz.

Kadınların işini kolaylaştıracağız. Seçim beyannamemizde kadınlar için özel bir bölüm olacak. ‘Devlet destekleri, emzirme ve doğum izinleri gibi konularda kolaylıklar, anaokulu ve kreş hizmetlerine ağırlık verilmesi ve gücü yetmeyen kadına çocuk bakımı yardımı yapılması’ yer alacak.”