MHP'nin gözden kaçan seçim vaatleri: Milli çizgi film

MHP Genel Merkezi’nin hazırladığı seçim beyannamesinde, açıklandığı ilk gün diğer maddelerin gölgesinde kalan ilginç vaatler de var.

Vaatler arasında milli çizgi film endüstrisi teşvik edilmesi de yer alıyor. İşte o vaatlerden bazıları:

* Çocukların bilgisayar oyunları vasıtasıyla yabancı kültürlerin etkisinde kalmasının önlenmesi için ‘milli bilgisayar oyunları yazılım endüstrisi’ ve ‘milli çizgi film endüstrisi’ teşvik edilmelidir.

* ‘Milli Yenilik Sistemi’ kurularak bilimsel ve teknolojik araştırmaların, yenilikler ve buna bağlı olarak verilecek patentler aracılığıyla üretime ve toplumsal faydaya dönüşmesi sağlanmalı, ayrıca sosyal inovasyona önem verilmek suretiyle bugünün sosyal, ekonomik ve siyasi meseleleri için çözüm yolları da üretilmelidir.

Sadece Türkçe eğitim

* Savunma ve güvenlik alanında uzayın imkânlarından yararlanmak için havacılık ve uzay teknolojilerine ağırlık verilmeli, ‘Havacılık ve Uzay Kurumu’ kurulmalıdır. Uzun menzilli füze sistemi yanında anti füze sistemi geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

* Partimiz herkesin eğitim ve öğrenim hakkına sahip olduğuna ve bu hakkın her ne suretle olursa olsun engellenemeyeceğine, eğitim ve öğretimin devletin gözetim ve denetimi altında yapılması gerektiğine inanmakta ve Türkçeden başka bir dilde anadilinde eğitim yapılmasını reddetmektedir.