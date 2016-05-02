MHP'nin gazetesinden muhaliflere: Ülküdaşım gör bu PKK+ HDP+ CHP+ Cemaat+ Aydınlık+ Sözcü oyunlarını, bizlere ayak bağı olma!

MHP'nin yayın organı Ortadoğu gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, MHP Genel Başkan adayları Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan'a yaptığı çağrıda, "PKK+HDP+CHP+Cemaat+ Aydınlık+Sözcü birlikteliği niçin MHP'de kongre ve değişim istemektedir? Bu çevreler MHP Lideri Devlet Bahçeli'den niçin bu kadar rahatsızlar? Kandil'deki terörist bile MHP'de "Değişim" isterken, sen bu atmosferde onlarla nasıl aynı dili konuşabilirsin Ülküdaşım? Gelin PKK+ HDP+ CHP+ Cemaat+ Aydınlık+ Sözcü birlikteliğinin oyunlarını görüp, MHP'nin çizgisini ve ülküsünü koruyalım. Bazı kurnazların 'AKP ve Saray Devlet Bahçeli'yi destekliyor' şeklinde yaptığı propaganda oyunlarına da kanmayın" dedi.

Yıldıray Çiçek'in, "Ölüsü, dirisi, PKK'lısı, HDP'lisi MHP'de kongre istiyor" başlığıyla yayımlanan (2 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

"MHP'de varolan eksiklik, yanlışlık tespit edilip, hepsi ortadan kaldırılmalı" diyen samimi tüm Ülküdaşlarıma çağrıdır bu…

Lütfen kenara çekilin…

Lütfen asıl mücadele ettiklerimizle aramıza engel olarak çıkmayın. Sizinle hiçbir meselemiz yok. Meselemiz samimi duygularınızı ve düşüncelerinizi operasyon merkezlerine pazarlayanlarladır.

Şimdi sessizce ve elinizi vicdanınıza koyarak bu yazıyı okuyun ve lütfen üzerinde bol bol düşünün…

Tamam, sende imza verdin, olağanüstü kongre istiyorsun, iyi de PKK'lı, HDP'ye oy veren niçin senin desteklediğini destekliyor ve MHP'de kongre istemektedir?

Mesela Kandil'deki KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık niçin "MHP de değişmek zorundadır. MHP de artık on yıllar öncesinin diliyle, yaklaşımıyla Türkiye siyasetinde yerini alamaz. Eski dilini, üslubunu ve tarzını bırakmazsa Türkiye'ye en büyük kötülük yapan, Türkiye'ye en büyük düşmanlık yapan bir parti haline gelir. Bu açıdan MHP'nin de bu seçim sonuçları çerçevesinde Türkiye gerçeklerini dikkate alarak kendi zihniyetini, politikalarını ve tutumunu değiştirmesi gerekmektedir." demektedir?

HDP'nin Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş niçin "Hele hele mecliste sol tarafımızda oturan küçük bir milliyetçik parti var. Gece gündüz HDP'lilerin dosyasını getirin hemen kaldıralım diyorlar. Niye yapıyor biliyor musunuz? Koltuk elden gidecek koltuk. Kongre yapılacak MHP'de koltuğunu kaybedecek beyefendi. HDP'ye saldırarak kendini kurtarmaya çalışıyor." gibi ifadelerle MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye saldırmıştır? Demirtaş'la aynı ağzı konuşan içimizde "MHP'liyim, Ülkücüyüm" diyen yok mu?

Mesela teröristbaşı Öcalan'ın yakın dostu ve öldürüldüğü iddia edildiği halde resmi twit hesabından mesajlar atmaya devam eden Mihraç Ural "MHP kongresi Baykal'ın videosu gibidir. Soytarı diktatörün müdahalesiyle, koltuk değneği Bahçeli'nin yararı için döndürülmeye çalışıldı. Ülkenin her şeyi kirlendi. Doğal süreçler bile yapay müdahalelerle akıllara ziyan bir hezayan oldu; MHP kongresinde karanlık el kimin?" mesajını atarak, mahkemenin MHP hakkında verdiği kayyum kararına karşı, Asliye Hukuk mahkemesinin verdiği tedbir kararını niçin eleştirir ve devamında "Hukuki süreci kesin net bilmiyorum tersi görüşler de var. Sorun süreçlere müdahaledir bu kadarını bu halk nasıl kaldırabilir ?" yorumlarını yazar… Mihraç Ural öldürüldü ise öteki dünyadan bile MHP kongresine niçin bu kadar ilgilidir? Mahkeme geçmişte emsali olan bir karar verdiyse, PKK hamisi, Türk düşmanı Mihraç Ural'ın "MHP kongresinde karanlık el kimin?" demesinin mantığı nedir?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi yanına gelip elini sıkmasından dolayı eleştirdiğiniz HDP'li Hasip Kaplan niçin "MHP'ye artık Fatih-a okuyun. Bitti. Kurultay yok. AKP'ye eklenme süreci başladı, Ülkücüler kusura bakmayın doğru söz acı, size stepne yakışmadı" demektedir? Niçin MHP'de görünen birçok kişiyle aynı cümleyi kurmaktadır? Bir PKK'lı niçin bu derecede MHP'de kongre istemektedir?

''HDP'ye oy verdim ve pişman değilim." diyen Nazlı Ilıcak niçin MHP'de değişim istemekte ve şimdi niçin "MHP'de değişim tohumu yeşerdi" başlıklı yazılar yazmaktadır? MHP Lideri Devlet Bahçeli "Boğazda viskisini yudumlayıp, HDP'ye oy verenler" tarifi yaparken, HDP'ye oy vermekten pişman olmayan Nazlı Ilıcak niçin seninle aynı adayı destekliyor hiç düşündün mü? Ya Ahmet Hakan, Fatih Portakal, Bekir Coşkun, Rahmi Turan v.b yazarlar Nazlı Ilıcak'tan farklı mıdır?

HDP'ye oy veren Can Dündar'ın yönettiği ve HDP'nin yayın organı gibi çalışan Cumhuriyet Gazetesi bugüne kadar MHP'nin hayrına olacak bir tane manşet yapmaz iken Meral Akşener ve Sinan Oğan'ı manşete taşıyarak sahte anketlerle şişirmesini ve mahkemenin MHP kongresi için tedbir kararı vermesini "Bahçeli'ye can simidi" manşeti ve "AKP ve havuz medyasının desteğini alan Genel Merkez ise karardan memnun." cümlesiyle sunmasını niçin hiç sorgulamıyorsun?

PKK+HDP+CHP+Cemaat+Aydınlık+Sözcü birlikteliği niçin MHP'de kongre ve değişim istemektedir?

Bu çevreler MHP Lideri Devlet Bahçeli'den niçin bu kadar rahatsızlar?

Kandil'deki terörist bile MHP'de "Değişim" isterken, sen bu atmosferde onlarla nasıl aynı dili konuşabilirsin Ülküdaşım?

Bu çevreleri MHP üzerinde bu derecede coşturan, 7 Haziran öncesi "HDP'nin barajı geçip geçmemesinin kendisi için bir mahsuru olmadığını" söyleyen Meral Akşener ile "Bu seçim, Demirtaş'ın kişiliğiyle HDP'yi Türkiyelileştirdi. Bu Türkiye için kazanımdır." sözleriyle HDP ve Demirtaş'ı Türkiye'de ilk öven Sinan Oğan mıdır?

Herkes bilmeli ve duymalı ki, MHP'nin olağan kongresi 18 Mart 2018 yılında gerçekleşecektir. 6 ay sonrada MHP İlçe kongreleri başlayacaktır.

Gelin PKK+ HDP+ CHP+ Cemaat+ Aydınlık+ Sözcü birlikteliğinin oyunlarını görüp, MHP'nin çizgisini ve ülküsünü koruyalım…

Bazı kurnazların "AKP ve Saray Devlet Bahçeli'yi destekliyor" şeklinde yaptığı propaganda oyunlarına da kanmayın…

AKP, Türkiye'nin en zengin işadamlarını "Paralel" olma iddiasıyla cezaevlerine gönderiyor ve hala bunun mücadelesini veriyorsa, siyasette cemaat adına siyasal alan bulmaya çalışan ve 1 Kasım sonrasında MHP'yi buna uygun zemin olarak gören Meral Akşener'e AKP karşıysa bu MHP'nin meselesi değildir. MHP zaten 1 Kasım'da Meral Akşener'i aday yapmayarak bir mesaj vermiştir.

Cemaati her alanda bitirme mücadelesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun kontrolünde olan AKP iktidarı "Hocaefendiyi bir gün herkes anlayacak! Ne mutlu şimdiden anlayana" diyen Meral Akşener ve "Meral Akşener'e sahip çıkın, onu koruyun" diyen Fethullah Gülen birlikteliğinden oluşturulmaya çalışılan bir siyaset operasyonuna karşıtlığı varsa bu da gayet doğaldır. Bunu da AKP'nin şuan içinde bulunduğu "Paralel Mücadele" noktasındaki siyasi kodları içinde arayacaksınız…

"Paralel yapıyı" terör örgütü olarak görüp, bunu da Milli Güvenlik meselesi haline getiren bir hükümet varken, AKP'nin MHP'ye yakınlık ve uzaklık kavramını bunun içinde değerlendirmeniz daha sağlıklı sonuçlar verecektir.

Cemil Bayık'ın, Selahattin Demirtaş'ın, Hasip Kaplan'ın, Mihraç Ural'ın ve benzerlerinin MHP'de kongre istemesine bakarak, Ülkücüler bu durumu "Kandil'de MHP kongresi mi var ki, bunların hepsi MHP'de değişim istiyor?" diye birbirine sormalıdır…

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın "Milliyetçi Hareket Partisi proje partisi değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kökü dışarıda değildir, Türk milletinin bağrında, vicdanında ve irfanındadır. Partimiz, nesebi gayri sahih birtakım sözde siyasi karakterlerin küçük akıllarına oyuncak olmayacak kadar büyüktür." Sözlerini PKK'lıların, HDP'lilerin, Türk düşmanlarının MHP üzerindeki bu çabası içinde bulmanız da daha doğru olacaktır. Cemil Bayık, Mihraç Ural Ülküdaşımız da bizim mi haberimiz yok?

Ey Ülküdaşım gör bu oyunları, göremiyorsan Allah rızası için bunlara karşı mücadelemizde bizlere ayak bağı olma… Lütfen…