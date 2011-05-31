T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP'NİN DİYARBAKIR MİTİNGİ ÖNCESİ 17 GÖZALTI İSTANBUL (A.A)

31 Mayıs 2011 14:25

-MHP'NİN DİYARBAKIR MİTİNGİ ÖNCESİ 17 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 31.05.2011 - Diyarbakır'da düzenlenecek olan MHP mitingini provoke edecekleri öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da 6 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek olan MHP mitinginin provoke edileceği yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Sürdürülen çalışmaların ardından çeşitli semtlerde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda, bilgisayar ile bazı dijital malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24