-MHP'NİN DİYARBAKIR MİTİNGİ ÖNCESİ 17 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 31.05.2011 - Diyarbakır'da düzenlenecek olan MHP mitingini provoke edecekleri öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da 6 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek olan MHP mitinginin provoke edileceği yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Sürdürülen çalışmaların ardından çeşitli semtlerde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda, bilgisayar ile bazı dijital malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.