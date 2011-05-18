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MHP'nin avukatı: Site ABD'den yönlendiriliyor

MHP'den 'siyah bir otomobil ile takip' ve kaset iddiaları ile ilgili bir açıklama geldi. MHP’nin avukatı Hamit Kocabey,

18 Mayıs 2011 03:00

T24 - MHP'den 'siyah bir otomobil ile takip' ve kaset iddiaları ile ilgili bir açıklama geldi. MHP’nin avukatı Hamit Kocabey, MHP'li vekillerle ilgili görüntüleri yayınlayan internet sitesinin ABD’den yönlendirildiğini iddia etti. MHP avukatı, internet sitenin AKP'li Faruk Bayındır’a ait kredi kartının bilgileriyle finanse edildiğini de belirtti.



MHP avukatı Hamit Kocabey gazetecilere araçla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Şu aracı size göstermek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız temsili olarak bu fotoğrafı göstermişti. Özellikle bunun temsili bir araç olduğunu, plakanın sahte olduğunu açıklamıştır. Fakat bazı basın yayın organları, bu fotoğrafın Almanya'da bir galeride çekildiğini söylediler.

Bu telefon numarasını da bugün savcılığa verdik. Bu telefon numarasının kayıtlarını istedik. Bu kayıtlar geldiğinde, bu internet sitesini kuranların ABD ile bağlantısını bulacaktır.

Bu kredi kartı, bu telefonun sahibi tarafından, taranmış ve ABD'ye yollanmıştır. Bu kredi kartı 5,5 ay gibi bir sürede 15 kez ayrı miktarlarda kullanılmıştır. İnternet sitesinin finansmanı da bu kartla yapılmıştır.

Sınırlı bilgi veriyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdik ancak bir plakayı daha paylaşmak istiyoruz. Biz bu plakayı vermemiştik. Ancak basın yayın organları bunları açıklama zorunda bıraktı bizi.

O araba buradaki çeşitli zamanlarda kayıt altına alınmıştır. Biz daha birşey açıklamadan, bu plakanın bir polis aracı olduğunu basın organlarını açıkladılar. Bizim ve Genel Başkanımızın açıkladığı bilgiler gerçektir. Biz bir CD hazırladık. O aracın nasıl geldiğini ve gittiğini göreceksiniz.''


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