"MHP'nin adayı olacağı iddia edilen Gökçek'in planı başka"

‘Metal yorgunluğu’ gerekçesiyle istifa ettirilen, yerelde ittifakın bozulmasının ardından MHP ’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adını gündeme getirmesiyle ilgi odağı olan Melih Gökçek’in, MHP’den aday olmayacağı ifade edildi. İddiaya göre Gökçek’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teklifini 'fırsata çevirerek' iki partinin Ankara’da ortak adaylığına oynayabileceği kaydedildi.

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan’ın haberine göre, AKP ve MHP arasında yerelde ittifak masasının dağılmasından sonra iki parti arasında adaylar üzerinden ‘psikolojik savaş’ sürüyor.

MHP ’nin liderlerin ‘herkes kendi yoluna’ diye ifade ettiği ittifakın yapılmaması kararının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘metal yorgunluk’u gerekçe göstererek istifasını istediği eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in adını gündeme getirmesi, AKP ’de bir heyecan yaratsa da bir risk olarak görülmüyor.

MHP’nin bu hamlesinin risk olarak görülmemesinde Gökçek’in kazanamayacağı ve Erdoğan’a rağmen bir yarışa girmeyeceği gözleminin etkili olduğu dile getiriliyor.

Ancak yine de Gökçek’i tahrik edecek açıklamalardan kaçınılması için hassas bir süreç yürütülüyor.

Özellikle AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Gökçek arasında yaşanan polemiğin ardından parti yöneticilerinin, açıklamalarında dikkatli olmaları ve polemiğe girmemeleri yönünde uyarıldığı belirtiliyor. AKP kulislerinde, Erdoğan’ın Yazıcı ile yaşadığı polemik sonrasında Gökçek ile görüştüğü kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün yaptığı “Melih Bey, benim 94’ten beri yol ve dava arkadaşım. Bu yol ve dava arkadaşlığımızda bugüne kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum” açıklamasının da bu anlamda önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

Gökçek’in MHP’nin teklifini fırsata çevirerek iki partinin Ankara’dan ‘ortak adaylığı’na oynayabileceği, bunun koşullarını zorlayabileceği dile getiriliyor.