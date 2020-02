MHP'nin 5'i büyükşehir 11 belediye başkan adayı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi\'nin (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 5\'i büyükşehir olmak üzere 11 belediye başkanı adayının belli olduğunu söyledi.



MHP\'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.



ŞU ANA KADAR ADAYLIK İÇİN 650 KİŞİ BAŞVURDU

Yerel seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Durmaz, belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının bugün itibariyle başladığını belirterek, \"Çalışmalarına en erken başlamış ve hazırlıklarını tamamlamış MHP olarak seçimlere en hazır partiyiz. Bugün başlayan ve öncesinde gayri resmi olarak müracaat eden aday adaylarımızla birlikte partimize yaklaşık 650 civarında müracaat oldu\" dedi.



5\'İ BÜYÜKŞEHİR 11 BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

Daha sonra partisinin belediye başkanı adaylarını açıklayan Durmaz, şunları söyledi:

\"Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayı mevcut Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Aydın Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Serdar Sevimli büyükşehir adayları olarak genel başkanımızın onaylarıyla kabul edilmiş durumda. Aynı şekilde il belediyeleri için Bartın Belediye Başkanı olan Cemal Akın Bartın Belediye Başkanı adayımızdır. Isparta için halen belediye başkanımız olan Yusuf Ziya Günaydın, Osmaniye Belediye Başkan adaylığı için halen belediye başkanımız olan Kadir Kara, Karabük Belediye Başkan adaylığı için de hala Belediye Başkanımız olan Rafet Vergili aday olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. Daha önce Ankara\'nın Polatlı ve Etimesgut ilçelerinin belediye başkanı adayları da genel başkanımız tarafından ilan edilmişi. Mürsel Yıldızkaya Polatlı Belediye Başkan adayımız olarak, Enver Demirel de Etimesgut Belediye Başkan adayımız olarak tespit edildi.\"



\'ADAY PATLAMASI YAŞANMAKTA\'

Belediye başkan adaylarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalarının da devam edeceğini belirten Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, şöyle konuştu:

\"Partimize karşı çok yoğun ilgi söz konusu. Adeta aday patlaması yaşanmakta. İnşallah bu seçimlerin en flash çıkışını yapan, en iyi sonucunu olan partisi olacağımıza bütün samimiyetimizle inanmaktayız. Afiş, seçim sloganı, görseller, müzik çalışmalarımız son aşamada. Seçimlere en hazır partiyiz ve en iyi neticeyi alacağımıza inanıyorum.\"



\'FETÖ SIZINTILARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK\'

Daha sonra basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Durmaz, adayların belirlenmesinde güvenlik soruşturması yapılmasıyla ilgili yöneltilen soru üzerine şunları söyledi:

\"24 Haziran seçimleri öncesinde yapmış olduğumuz çalışmanın bir benzerini yerel seçimler için de yapacağız. Güvenlik soruşturması her açıdan yapılacak. Hassasiyetle FETÖ sızıntılarının önüne geçmek için çalışmalar yapılacak.\"



\'SÜRPRİZ ADAYLAR OLABİLİR\'

Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'in partilerinden aday olacağı iddiasıyla ilgili de, şöyle konuştu:

\"Herhangi bir temas olmadı fakat bu olmayacak anlamına gelmiyor. Her yer için çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda sürpriz aday da söz konusu olabilir. Parti içinden ve dışarıdan sevilen, sayılan, partimizi ve partimizin ilkelerimizi benimsemiş, üretken belediyecilik anlayışını benimsemiş çok sayıda aday adayı müracaatı var. En iyi adaylar çıkacak. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de aday adaylarının herhangi bir ücret talebi söz konusu değildir.”



\'SEÇİME TÜRKİYE\'NİN HER YERİNDEN KENDİ ADAYLARIMIZLA GİRECEĞİZ\'

Durmaz, bir basın mensubunun \'Seçimlerde AK Parti ile bir ittifak söz konusu olabilir mi?\' sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

\"23 Ekim tarihli grup toplantımızda genel başkanımızın işaret ettiği şekilde biz aynı kararlılıkla Türkiye\'nin her yerinde kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.\"



