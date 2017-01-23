"MHP'lilerin yüzde 50,1'i 'Hayır', yüzde 24.7'si 'Evet' diyor; kalanlar kararsız"

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin araştırmasına göre referandumda MHP’lilerin yüzde 24.7’si “evet”, yüzde 50.1’i ise “hayır” oyu verecek. MHP’lilerin yüzde 15.5’i kararsızken, HDP’lilerin yüzde 70.4’u “hayır” diyor.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) araştırmasına göre, referandumda evet oyunu tercih edenlerin ilk gerekçesi yüzde 45.5 oranıyla “Tayyip Erdoğan’a güveniyorum” yanıtı oldu. İkinci gerekçe yüzde 21.2 oranıyla “Başkanlık sistemiyle ülke daha iyi yönetilecektir” yanıtı olurken, üçüncü gerekçe ise yüzde 20.1 oranıyla “Partim evet oyu vereceği için” yanıtı oldu.

Cumhuiyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, aynı soru referandumda hayır oyu vereceğini belirten katılımcılara da yöneltildi. Buna göre de hayır oyu vereceğini belirten katılımcıların birinci gerekçesi yüzde 50.1 oranıyla “Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı” yanıtı oldu. Hayır oyu vereceğini belirtenlerin ikinci gerekçesi ise yüzde 14.5 oranıyla “Kuvvetler ayrılığına aykırı” yanıtı olurken, üçüncü gerekçe ise yüzde 13.2 oranıyla “Bölünme tehlikesi olur” yanıtı oldu. Dördüncü gerekçe yüzde 12.5 oranıyla “Dikta ve tek adam tehlikesi oluşur” yanıtı oldu.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) 26 il ve ilçelerinde 2 bin 240 kişiyle TBMM’de Anayasa değişiklik önerisinin görüşmelerin sürdüğü 11-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiği “Ocak 2017 Gündem Araştırması” adlı çalışmada katılımcılara referandumla ilgili sorular yöneltildi. Çalışma kapsamında katılımcılara “Partili Cumhurbaşkanlığı / Başkanlık referandumu yapılırsa ne yönde oy kullanırsınız” sorusu yöneltildi. Bugün seçim olsa AKP’ye oy vereceğini belirten katılımcıların yüzde 65.1’i referandumda “evet” diyeceğini belirtirken, yüzde 10.5’i “hayır” yanıtını verdi. AKP tabanının yüzde 13,2’si kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 11.2’si ise oy kullanmayacağını söyledi. Bugün seçim olsa CHP’ye oy vereceğini belirten katılımcıların yüzde 0.9’u referandumda “evet” oyunu vereceğini açıklarken, yüzde 84.8’i “hayır” oyunu kullanacağını belirtti. CHP tabanının yüzde 6.1’i kararsız olduğunu ifade ederken, yüzde 8.2’isi ise oy kullanmayacağını kaydetti.

MHP’nin yarısı 'Hayır'cı

MHP’ye oy vereceğini ifade eden katılımcıların yüzde 24.7’si referandumda “evet” tercihinde bulunacağını dile getirirken, yüzde 50.1’i ise “hayır” tercihinde bulundu. Çalışmaya göre MHP tabanının yüzde 15.5’i kararsız olduğunu dile getirirken, yüzde 9.7’si ise referandumda oy kullanmayacağını söylüyor. Bugün seçim olsa HDP’ye oy vereceğini dile getirenlerin yüzde 0.9’u referandumda “evet” diyeceğini dile getirirken, yüzde 70.4’u “hayır” oyunu kullanacağını ifade ediyor. HDP tabanını yüzde 10.7’si kararsız olduğunu kaydederken, yüzde 18’i ise oy kullanmayacağını belirtiyor.