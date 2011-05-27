MHP'liler Star gazetesine saldırdı!

T24- Star Gazetesi yazarı Ergun Babahan'ın " Ürperten Söylenti ve Haberler" başlıklı yazısını protesto eden yaklaşık 100 kişilik grup, gazete binasına taş ve yumurtalarla saldırdı.







Polislerin yetersiz kaldığı olaylar nedeniyle takviye çevik kuvvet polisleri çağırıldı. 5 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de bulunan Star Gazetesinin önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Ergun Babahan'ın yazısını protesto etti. MHP bayrakları taşıyan grupta bulunanlar 22.00 sıralarında gazete önüne geldi. Ergün Babahan'ın "Doğrudan Devlet Bahçeli'yi hedef alan kasetlerde değişik türde ilişki görüntüleri olduğu iddiası var" ifadesinin yer aldığı "Ürperten Söylenti ve Haberler" başlıklı yazısına tepki gösteren grup, gazete binasına önce siyah çelenk bıraktı. "Devletin başına devlet gelecek", "ülkücü hareket engellenemez", "Star şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları atan grup, gazetenin girişine MHP bayrakları astı. MHP İstanbul 2 bölge milletvekili adayı Esra Selimoğlu'nun seçim minibüsünün de olay yerine geldiği görüldü. Ardından grupta bulunan bazı kişiler binaya girmek istedi. Ancak polis ve güvenlikçiler grubu engel oldu. Bunun üzerine gazete binasına yumurta atılmaya başlandı. Grupta bulunan diğer kişiler de ellerine geçirdikleri taşları binaya attı. Gazetenin camları kırıldı. X-ray cihazı da hasar gördü. Gazetenin önünde bulunan bir polis ekibi ile özel güvenlik görevlileri göstericileri engelleyemeyince takviye kuvvetler çağırıldı. Bazı göstericilerin kırılmayan camları kırmak için çaba sarfettiği görüldü. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.