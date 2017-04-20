MHP'liler, AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel'i 'sahte oy' teklif ettiği için kovalamış

16 Nisan referandumunda "mühürsüz oyların" geçerli sayılması önerisinin AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel’in 24. Yasama döneminde MHP’lilere ‘sahte oy’ teklifinde bulunduğu ve bu öneriyi dönemin MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz'ın Genel Kurul kürsüsünden dile getirildiği ortaya çıktı.

Meclis’in 1 Kasım 2012 tarihli tutanaklarında, MHP’li Korkmaz, anayasa değişikliği görüşmelerini hatırlatarak, “Bu kıymetli arkadaşımız, İç Tüzük'e saygı isteyen bu kıymetli arkadaşımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin arka sıralarına geldi, 'Oy kullanmayan arkadaşlar var, listeye baktım, onlar adına oy kullanalım' teklifini yaptı” ifadelerini kullanmış. Korkmaz’ın isim vermeden yaptığı bu konuşmaya rağmen AKP’li Recep Özel, kürsüye gelerek, “Kimseye yanlış oy kullandırtma yönünde bir temasım olmamıştır” demiş. Bunun üzerine MHP’li Korkmaz, ”Milliyetçi Hareket Partisi Grubu'nun arkasından kovalandın Recep Bey” diye karşılık vermiş.

Konuyla ilgili T24’ün sorusuna yanıt veren 24. Yasama dönemi MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, resmi tutanaklara geçen AKP’li Recep Özel’e yönelik ‘sahte oy’ tartışmasını doğrularken, “Bu doğrudur, ben bunu Genel Kurul kürsüsünden dile getirmiştim” dedi.

24. Dönem 3. Yasama yılı 1 kasım 2012 tarihli tutanaklarda ‘sahte oy’ tartışması şöyle:

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Gelelim, bir sayın milletvekilinin buraya gelip Milliyetçi Hareket Partisinin 4 Kasımda yapacağı Genel Kurul için sarf ettiği sözlere. Kendisi hukukçu, hukuk adına geldi buraya, bu kürsüde hiçbir şey söylemedi. İç Tüzük'ü okudu, yorumlamadı bile arkadaşlar -belki de, kendisinden çok şey mi bekliyoruz, doğrusu bunu da benim bir sorgulamam lazım- bağlayacak da bir söz bulamadı. Hepinizin gözü önünde, İç Tüzük bu kadar açık iken, Milliyetçi Hareket Partisinin bu itirazını "Herhâlde, Genel Kurul öncesi ruh hâline bağlıyorum." gibi hakikaten siyasi edebe, hakikaten siyasi nezakete uymayan ve boyunu aşan bir söz sarf etti, kocaman bir laf etti bu değerli milletvekili. Hani İç Tüzük'ün sarahatinden bahsedip bu aleniyete saygı isteyen bu değerli arkadaşımız?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) - Nere milletvekili?

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Hani seçimlerin 27 Ekime alınması hususunda Mecliste görüşüldükten sonra oylanan Anayasa değişikliği, hatırladınız mı? Bu kıymetli arkadaşımız, İç Tüzük'e saygı isteyen bu kıymetli arkadaşımız, Milliyetçi Hareket Partisinin arka sıralarına geldi, "Oy kullanmayan arkadaşlar var, listeye baktım, onlar adına oy kullanalım." teklifini yaptı Milliyetçi Hareket Partisine. (MHP sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bak, şimdi, yakaladık. 6 kişi, 6 kişi! Bravo! 6 kişi, 6!

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Evet, evet. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri ve alkışlar)

Geldi ve sonra ne cevabı aldı biliyor musunuz Sayın Elitaş?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Eyvah, eyvah!

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Milliyetçi Hareket Partisinin millî iradeye saygısından dolayı o sıralardan kovalandı. Bu söze herhâlde artık, söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey olmasa gerek.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bir de biz "Orada hile yapıyorsunuz." deyince, "Özür dile, biz yapmadık, falan filan?" diyorlardı. Suçüstü yakaladım onları orada, suçüstü! Bak, şimdi, iş birliği teklif etmişsiniz! Haydi bakalım!

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Evet, kıymetli arkadaşlar, senin, değerli milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisini saygıya davet hususunda -kusura bakma- bir dam dolusu ekmek yemen lazım.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sayın Başkan, bize iftira atıyor.

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Korkma, ben söyleyeceğimi söyledim, sen gelir, buraya şey yaparsın.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Cevabını alacaksın şimdi.

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Bak, oradaki bütün arkadaşlar şahit bu işe.

Kıymetli arkadaşlar, bütün olan biten, akşamdan beri yaşanan maalesef millî iradeye karşı büyük bir nezaketsizliktir. Bu nezaketsizliğin bir an önce son bulması lazım çünkü daha bundan sonra da Genel Kurulun huzur içerisinde, sükûnet içerisinde çalışması lazım.

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RECEP ÖZEL (Isparta) - Çok Değerli Başkanım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Biraz önce, Isparta Milletvekili Sayın Nevzat Korkmaz benim hakkımda bir iddiada bulundu?

RECEP ÖZEL (Devamla) - Birlikte vermiş olduğumuz, MHP ve AK PARTİ gruplarının birlikte vermiş olduğu Anayasa değişikliği oylamasında benim orada bir tane, yanlış oy kullandırtmam yönünde çeşitli temaslarımın olduğunu?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Evet?

RECEP ÖZEL (Devamla) - Kimseye yanlış oy kullandırtma yönünde bir temasım olmamıştır; bir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun arkasından kovalandın Recep Bey.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Biz, bu Anayasa oylamasını AK PARTİ ve MHP grubu olarak verdik, ikimiz birlikte verdik arkadaşlar. Demek ki, kimin kimi sattığı, niye 360 oy çıktığı sizin bu şeyinizden belli.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Suçüstü yakalandı valla!

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Ayıp, ayıp!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ayıp, ayıp ya! Ayıp ayıp!

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Sen herkesin gözü önünde yaptın o sahtekârlığı!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Recep, sahte oy nasıl kullandıracaksın, onu anlat.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sen öyle bir şey söylemediğine dair yemin eder misin?