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MHP'li yöneticiden fotoşoplu 'Gökçek' paylaşımı: Bir gün o gündür, pılını pırtını toplar, meçhule yola çıkarsın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Gökçek ile 2 saate yakın bir süre görüştü
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği iddialarına ilişkin olarak Twitter'dan fotoşoplu bir paylaşım yaptı. Vahapoğlu, "Bir gün o gündür, pılını pırtını toplar, meçhule yola çıkarsın..." dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i kabul etmişti. Görüşme yaklaşık 2 saat sürmüştü. Daha önce Gökçek'in istifasının istendiği iddiaları ortaya atılmıştı.
Erdoğan ise bu iddianın sorulması üzerine “Şu an böyle bir şey yok. Olmayacağı anlamına gelmez” demişti.
Vahapoğlu'nun paylaşımı şöyle:
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