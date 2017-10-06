MHP'li yöneticiden fotoşoplu 'Gökçek' paylaşımı: Bir gün o gündür, pılını pırtını toplar, meçhule yola çıkarsın...

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği iddialarına ilişkin olarak Twitter'dan fotoşoplu bir paylaşım yaptı. Vahapoğlu, "Bir gün o gündür, pılını pırtını toplar, meçhule yola çıkarsın..." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i kabul etmişti. Görüşme yaklaşık 2 saat sürmüştü. Daha önce Gökçek'in istifasının istendiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Erdoğan ise bu iddianın sorulması üzerine “Şu an böyle bir şey yok. Olmayacağı anlamına gelmez” demişti.

Vahapoğlu'nun paylaşımı şöyle: