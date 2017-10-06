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MHP'li yöneticiden fotoşoplu 'Gökçek' paylaşımı: Bir gün o gündür, pılını pırtını toplar, meçhule yola çıkarsın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Gökçek ile 2 saate yakın bir süre görüştü

06 Ekim 2017 17:06

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği iddialarına ilişkin olarak Twitter'dan fotoşoplu bir paylaşım yaptı. Vahapoğlu, "Bir gün o gündür, pılını pırtını toplar, meçhule yola çıkarsın..." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i kabul etmişti. Görüşme yaklaşık 2 saat sürmüştü. Daha önce Gökçek'in istifasının istendiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Erdoğan ise bu iddianın sorulması üzerine “Şu an böyle bir şey yok. Olmayacağı anlamına gelmez” demişti.

Vahapoğlu'nun paylaşımı şöyle:

 

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