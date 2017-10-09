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MHP'li yönetici 'ABD' plakasını değiştirdi: Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle plakalara izin verilmesin

'Birkaç saatlik işlemin ardından ABD'den kurtuldum"

09 Ekim 2017 22:55

MHP Sultangazi İlçe Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Bulut, ABD'yle vize krizini arabasının plakasını değiştirerek protesto etti. Bulut, "ABD plakasını görünce zaten yüzüm ekşidi. Hafta sonu bu vize gelişmesi olunca bugün plakayı değiştirmek için harekete geçtim" dedi.

ABD’nin Türkiye’ye vizeleri askıya almasına MHP Sultangazi İlçe Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Bulut’tan ‘plaka tepkisi’ geldi. Bulut, yeni aldığı aracının 34 ABD 452 olan plakasını değiştirdi. Bulut, “Herkese sesleniyorum. ABD ve USA gibi harf grubunu araçlarımızda bile taşımayalım. Verin parasını bunlardan kurtulun” diye konuştu.

"Plakayı görünce yüzüm ekşidi"

Sözcü’nün haberine göre Bulut sosyal medyadan da “Bu ne böyle. Böyle bir plaka mı olur? Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle plakalara izin verilmesin” mesajı paylaştı.

Bulut, “Aracı cuma günü gündüz acenteden almaya gittim. ABD plakasını görünce zaten yüzüm ekşidi. Hafta sonu bu vize gelişmesi olunca bugün plakayı değiştirmek için harekete geçtim. Birkaç saatlik işlemin ardından ‘ABD’den kurtuldum” dedi. 

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