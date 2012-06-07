T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP'li Yeniçeri: DP iktidarı sütten ak çıkmış değildi

Darbeleri Araştırma Komisyonu’nda MHP’den Demokrat Parti itirazı

07 Haziran 2012 17:52

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara

 

Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun MHP’li üyesi Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, "Demokrat Parti  (DP) sütten ak çıkmış bir iktidar değildi" dedi.

DP’nin her şeyi yapabileceğini kendisinde hak gören bir siyaset izlediğini söyleyen Yeniçeri, “Her yolu deneyerek muhalefeti etkisizleştirmek istediler.  İsmet İnönü’nün Ankara dışına çıkma imkanları bile ortadan kaldırılmıştır” dedi. DP iktidarında CHP’nin mal varlığına el konulduğunu hatırlatan Yeniçeri’ye göre, komisyon objektif  olmalı.

 

Her parti kendine göre şekillendirdi

 

27 Mayıs 1960 ve 12 Mart Muhtırasını ve bu sürece zemin oluşturan olayları  inceleyen komisyonda araştırma konuları taslak metin haline getirildi. MHP’li Özcan Yeniçeri, taslak metnin, her partinin kendine göre şekillendirdiğini görünce, yeni bir metin hazırlayarak komisyona sundu.

 

MHP: 6-7 Eylül olayları

 

Yeniçeri’nin önerileri şöyle:  Türk Milliyetçiler Derneği’nin kapatılması,  Millet Partisi’nin Feshi,   6-7 Eylül olayları, Kıbrıs Meselesi,  Cumhuriyetçi Köylü Partisi’nin Lideri Hakkında Adli Takibat yapılması, Kırşehir’in ilçe yapılması,  Kore’ye asker gönderilmesi,  CHP’nin Haksız İktisaplarının Hazineye  Devri Hakkında Kanun,  Vatan Cephesi Konusu,  18 nisan 1960 tarihli  Salahiyet kanunu,  Başbakan Adnan Menderes’in  ABD ziyareti ve ekonomik durum,  Başbakan menderes ve SSCB  ile ilişkilere  işlerlik kazandırılması:

 

İnönü’ye 12 oturuma katılmama cezası

 

Yeniçeri,  İnönü’ye 12 oturuma katılmama cezasının Meclis zabıtlarından  araştırılmasını  öneri metnine koydu.   İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin oluşturduğu ilim heyetinin  darbenin ertesi günü  DP’ye ağır suçlamalar  yönelttiği raporun incelenmesini istedi.

 

Taslak metinde neler var

 

-27 Mayıs darbesi öncesi ve sonrası yaşananlar
-Yassıada duruşmaları ve infazlar
- 1965 seçimlerinden 12 Mart muhtırasına sivil- asker ilişkilerinin yöne ve seyri
-9 Mart 1971 darbe teşebbüsü

ETİKETLER

MHPÖzcan Yeniçeri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24