MHP'li Yeniçeri: DP iktidarı sütten ak çıkmış değildi

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara

Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun MHP’li üyesi Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, "Demokrat Parti (DP) sütten ak çıkmış bir iktidar değildi" dedi.

DP’nin her şeyi yapabileceğini kendisinde hak gören bir siyaset izlediğini söyleyen Yeniçeri, “Her yolu deneyerek muhalefeti etkisizleştirmek istediler. İsmet İnönü’nün Ankara dışına çıkma imkanları bile ortadan kaldırılmıştır” dedi. DP iktidarında CHP’nin mal varlığına el konulduğunu hatırlatan Yeniçeri’ye göre, komisyon objektif olmalı.

Her parti kendine göre şekillendirdi

27 Mayıs 1960 ve 12 Mart Muhtırasını ve bu sürece zemin oluşturan olayları inceleyen komisyonda araştırma konuları taslak metin haline getirildi. MHP’li Özcan Yeniçeri, taslak metnin, her partinin kendine göre şekillendirdiğini görünce, yeni bir metin hazırlayarak komisyona sundu.

MHP: 6-7 Eylül olayları

Yeniçeri’nin önerileri şöyle: Türk Milliyetçiler Derneği’nin kapatılması, Millet Partisi’nin Feshi, 6-7 Eylül olayları, Kıbrıs Meselesi, Cumhuriyetçi Köylü Partisi’nin Lideri Hakkında Adli Takibat yapılması, Kırşehir’in ilçe yapılması, Kore’ye asker gönderilmesi, CHP’nin Haksız İktisaplarının Hazineye Devri Hakkında Kanun, Vatan Cephesi Konusu, 18 nisan 1960 tarihli Salahiyet kanunu, Başbakan Adnan Menderes’in ABD ziyareti ve ekonomik durum, Başbakan menderes ve SSCB ile ilişkilere işlerlik kazandırılması:

İnönü’ye 12 oturuma katılmama cezası

Yeniçeri, İnönü’ye 12 oturuma katılmama cezasının Meclis zabıtlarından araştırılmasını öneri metnine koydu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin oluşturduğu ilim heyetinin darbenin ertesi günü DP’ye ağır suçlamalar yönelttiği raporun incelenmesini istedi.

Taslak metinde neler var

-27 Mayıs darbesi öncesi ve sonrası yaşananlar

-Yassıada duruşmaları ve infazlar

- 1965 seçimlerinden 12 Mart muhtırasına sivil- asker ilişkilerinin yöne ve seyri

-9 Mart 1971 darbe teşebbüsü