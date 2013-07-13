MHP'li Yeniçeri Bakan Güler'e silahlı PKK'lıların fotoğrafını sordu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşması sırasında geçtiğimiz günlerde çekilen ve medyaya yansıyan iki PKK’lının Faraşin Yaylası'ndaki cenaze törenlerinde elinde uzun namlulu silahlar ve belinde el bombaları olan PKK’lıların fotoğraflarını gösterdi.

'Yakasına yapışırız'

Hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre, kürsüdeki konuşmasında hükümetin politikalarını eleştiren Yeniçeri, kürsüden inerken İçişleri Bakanı Muammer Güler’e bu fotoğrafları verdi. Yerinden söz alan Güler ise “Gerekli inceleme ve araştırmayı yaptıracağım. Kimsenin endişesi olmasın kanun dışı eylem yapan kimse yakasına yapışırız” dedi.

'Çözüm süreci meşru bir adım'

Sürece yönelik eleştiri getiren herkesi katkı vermeye de çağıran Güler, “Tüm Türkiye ve halkının huzur ve mutluluğudur söz konusu. Çözüm süreci herşeyi ile meşru ve doğru bir adımdır. Bu adımı başka yönlere çekmeye çalışanları halkımız görecektir. Süreci sabote etmek isteyen terror örgütü bilmelidir ki hukuk devletinde bu tür görüntülere kimse müsamaha etmez. Kimse de beklemesin. Bu süreç, sessiz kalınacak bir süreç gibi algılamasın. Hükümetimiz bu konudaki tedbirlerini sürdürecektir” diye konuştu.