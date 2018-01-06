MHP'li Yalçın'dan Fatih Portakal'a 'Adana' tepkisi: Şeftali ve hempaları boşuna çırpınıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 1071 hizmetinin toplu açılış ile temel atma törenine katılımın az olduğu yönünde tweet atan FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'a MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tepki gösterdi.

MHP lideri Bahçeli, dün Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 1071 hizmetinin toplu açılış ile temel atma törenine katıldı.

Fatih Portakal, Twitter'da "MHP’li yetkililer, Adana’da toplanamayan kalabalık için acaba kafa patlatıyorlar mıdır?" diye sordu.

Portakal'a MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yalçın yine Twitter'da cevap vererek paylaşımıyla ilgili tepki gösterdi.

Yalçın, törenden çekilmiş fotoğraflarla birlikte MHP aleyhinde maksatlı ve yalan haber yapıldığını ileri sürerek şu paylaşımlarda bulundu:

"MHP'nin toplantılarında bir araya gelen kalabalıkları görünce hayal kırıklığına uğrayan muarızlarımız, çareyi yalan haber üreterek algı çalışması yapmakta buluyor.

MHP aleyhindeki maksatlı yalan haberlerin son örneği bugünkü Adana buluşması dolayısıyla sosyal medyada dolaştırıldı.

Yemeyip içmeyip sosyal medya üzerinden MHP aleyhtarlığını dikkati çeken bir düşmanlıkla sürdürenlerin başında portakal namıyla maruf haber sunucusu geliyor.

MHP'ye milletçe gösterilen teveccühü okyanus ötesinden verilen talimatla farklı göstermeye çalışan Şeftali ve hempaları boşuna çırpınıyor, bunların son umutlarını da seçim sandığı söndürecek.

Gelecek umutlarını MHP'nin siyasi başarısızlığına bağlamış görünen şeftalinin son birkaç damla suyunu 2019 seçimlerinde bizzat millet sıkacak."