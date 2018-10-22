MHP'li Yalçın'dan AKP'li Çelik'e yanıt: Kimse genel başkanımıza nezaket dersi veremez

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri için "Siyasi nezakete uygun değil" diyen Ömer Çelik'e yanıt verdi. Yalçın "Kimse genel başkanımıza nezaket dersi vermeye kalkamaz" sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "af" açıklamalarının yankıları sürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Bahçeli, Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının MHP'nin soru işaretlerine cevap oluşturmadığını aksine yeni bir tartışma kapısı araladığını belirten Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli’nin Twitter’dan yaptığı son açıklama, sellemehüsselam yazılmamış, laf olsun diye kaleme alınmamıştır. Sayın Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya cevap mahiyetindedir" dedi.

"Bahçeli Erdoğan'ı hedef almadı"

Bahçeli'nin Twitter'da yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullanmadığını savunan Yalçın, "Sayın Genel Başkanımızın sözleri, Sayın Cumhurbaşkanı’nın bizatihi şahsına yönelik olmayıp söylediği iddia edilen sözlerine ve ifadelerinedir. MHP’nin değerlendirmeleri, işte bu doğrultuda net bir siyasi tavrın ortaya çıkmasını temin etmek üzere kamuoyuna yansıtılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede hiç kimse Sayın Genel Başkanımıza nezaket dersi vermeye kalkamaz" diyen Yalçın şöyle devam etti:

"Ak Parti sözcüsünün, "Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmamıştır" şeklindeki ifadelerini şiddetle reddederiz.

Bu ülkede hiç kimse Sayın Genel Başkanımıza nezaket dersi vermeye kalkamaz. Sayın genel başkanımızın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına gösterdiği saygı milletimizin malumudur.

"Erdoğan ile AKP'nin anlayış farkı var"

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın ittifak ve af konusundaki açıklamalarıyla parti sözcülerinin beyanları arasındaki belirgin sezgi, seviye ve anlayış farkı partimizce görmezden gelinmemiştir.

"MHP'nin kırmızı çizgisi de Bahçeli"

​'Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir' diyenlere cevabımız; MHP’nin kırmızı çizgisinin, Milliyetçi Hareketin lideri Devlet Bahçeli olduğunu hatırlatmak şeklinde olacaktır."

Çelik ne demişti?

Çelik, AKP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ın af açıklamalarına yönelik sözleri üzerinden Bahçeli'yi eleştirmiş ve "Cumhurbaşkanımız imalarla konuşmayı sevmez. Cumhurbaşkanımız MHP'yi kastedecek olsaydı, MHP ismini zikrederdi. Bahçeli'nin ifadeleri siyasi nezakete uygun değildir. Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir" ifadelerini kullanmıştı.