MHP’li Vural’dan Erdoğan’a: Kafanızda hukuk devleti diye bir devlet yok guguk devleti var

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Can Dündar ve Erdem Gül'ün tahliyelerini sağlayan karara yönelik "Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara uymuyorum, saygı da duymuyorum” sözlerini eleştirdi. Vural, "Eğer siz Anayasa Mahkemesi kararına saygı duymuyorsanız, uymayacağınızı ifade ediyorsanız; mahkemenin yerine girip direnebilirdi kararını vermesi gerektiği gibi bir talimat veriyorsanız; o zaman kafanızda hukuk devleti diye bir devlet yoktur, kafada bir guguk devleti var” dedi.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, Vural, “Hukukun üstünlüğü yok, milletin hukukun üstünlüğü yok, üstünlerin hukuku vardır. Bu tek adamcı, darbeci zihniyetin, bizim demokratik, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı devlet anlayışımıza tamamen terstir ve 28 Şubat'ın tipik mi tipik bir örneğidir; çok açık ve net" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarını da eleştiren Vural, "Sen kendini ne zannediyorsun? Burası sarayın Meclis'i değil; aziz Türk milletinin Meclisi'dir." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bakılınca "Türkiye'de hukuk devletini kim savunacak?" diye soran Vural, bu sürecin üstünlerin hukukuna götüreceğine dikkat çekti.

Vural, "Dün Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, sözleriyle Meclis iradesine darbe vururken; bugün de Cumhurbaşkanı, hukuk devletine darbe vurmaktan kaçınmamıştır. Hukuk böyle korunmaz, hukuk devleti böyle oluşmaz, bu tamamen otoriter, despot yönetim anlayışının tezahürüdür. Türkiye adım adım demokratik hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşmaktadır. Hukuka saygı, millete saygıdır. Eğer beğenmiyorsanız kanunu değiştirirsiniz." diye konuştu.

Oktay Vural, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Bingöl'de yaptığı açıklamaları da eleştirdi.

Bingöl'de söylediği Davutoğlu'nun 'Barikatlar arkasında o gencecik yiğitlerin heba edilmesi için değil kampüse gelmeleri için çağırıyoruz.' sözlerini hatırlatan Vural, "Ey Başbakan bu ne cüret be. Teröristlere yiğit diyorsun sen. Aynen HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın dediği gibi onlara yiğit diyen Demirtaş gibi Davutoğlu da bu hendekleri kazıp Kanas'larla askerimi, polisimi öldürenler, ordaki halka zulmedenler, sivil halkı öldüren PKK, hendek kuran, özerklik ilan edenleri yiğit olarak ifade diyor. Bunları yiğit olarak tanımlarsan nasıl terörle mücadele edeceksin? Bir başbakan bu teröristlere yiğit diyor ya; kanıma dokunuyor, derhal özür dilemelidir; derhal özür dileyeceksin. Bunlar yiğitse, benim askerim polisim ne?" sözleriyle tepkisini gösterdi.