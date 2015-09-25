MHP'li Vural: Türkiye'nin milli bir iktidara ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Teröre Karşı Tek Ses Mitingi'nde sarf ettiği "Meclis’e 550 tane yerli ve milli milletvekili gönderin" sözlerine MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da katıldı. Vural, "Türkiye’nin gerçekten milletin helal oyunu alıp harama bulaştırmayan milli bir iktidara ihtiyacı var" dedi.

İzmir İl Teşkilatı'nda düzenlenen törende konuşan MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, "Milli vekil olanlar, Habur’da devlet töreni düzenleyip PKK’lı teröristler karşılar mıydı? Milli bir iktidar olsa Dolmabahçe’de, HDP, PKK ile mütakabat imzalar mıydı? Oslo’da müzakere eder miydi? Türkiye’nin gerçekten milletin helal oyunu alıp harama bulaştırmayan milli bir iktidara ihtiyacı var. Terörle mücadele bir siyasi parti kampanyası değildir, terörle mücadele bu milletin beka meselesidir" dedi.

MHP İzmir İl Başkanlığı'nda, Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, MHP Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Oktay Vural, MHP İl Başkanı Necat Karataş, MHP İzmir milletvekil adayları ile çok sayıda partili katıldı. MHP İzmir milletvekili Murat Koç hacda olduğu için katılmazken Aslan Savaşan ise ailesi ile tatilde olduğu için bayramlaşma törenine katılmadı. Partililerin ilgisi nedeniyle salon dolarken, bazı partililer salon dışında kaldı.

"İslam dünyası Türk milletinin bayrağı tekrar ele almasını istiyor"

Medine’de yaşanan faciaya değinen MHP Grup Başkan Vekili Okatay Vural, ''Hac farizasını yerine getirirken 753 hacı, hakkın rahmetine kavuştu. Sanıyorum 4 hacı da Türk vatandaşıymış. Allah rahmet eylesin. İslam dünyası içerisinde yaşananlara dikkat ettiğimiz zaman, gerçekten İslam dünyasının bayraktarlığını yapmış aziz milletim, İslam dünyası, Türk milletinin tekrar bu bayrağı ele almasını bekliyor. Yemen’de cami bombalanıyor, hac farizasında 753 hacımız öldürülüyor. Ve bu acıları yaşadığımız bir ortamda bütün İslam dünyasının İslam’ın bayraktarlığını yapmış aziz milletimizin adaletine ve barışına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Yeni bir medeniyet rüzgarına ihtiyacı var. Bu hac organizasyonunu İslam ülkelerinin hep beraber güvenliğini temin edecek bir organizasyon haline dönüştürmesi konusunda da idrak edilmesi lazım. İslam medeniyeti bu acılarla, bu facialarla anılamaz. Kendimize dönmemiz gerekiyor'' dedi.

"Helal oylarınızı harama bulaştırmayın"

Bugünkü Cuma namazındaki hutbeyi hatırlatan Oktay Vural, ''Mübarek Cuma’da hoca dedi ki; ‘Helale haram bulaştırmayın’ işte bu milletin helal oylarına haramı bulaştırarak, terör örgütü ile müzakere sürecini açanlar, çözüm süreci içerisinde, silah stokladılar, el sallıyorlardı diyerek görmezden gelenler, uyuyan bombaları yerleştirenler, askerin ve polisin PKK terör örgütüne operasyon yapmaması için valilere talimat verenler, vicdanınız var mı? Bugün bu acıları yaşatanların bu noktaya gelmesinde vicdani bir sorumluluk duymuyor musunuz? Onun için vatandaşlarıma sesleniyorum; helal oylarınızı bu süreçteki harama bulaştıranlara karşı 1 Kasım’da muhakkak hepimizin söyleyeceği olması lazım. Başka vatan yok, başka Türkiye yok. PKK terör örgütünü güçlendiren çözüm süreci adı altında bu ihanet sürecini dolaba koyarak, bugün terörle mücadeleyi reklam arası olarak kullanarak oy devşirerek, ondan sonra da tekrar PKK terör örgütünü cesaretlendirip, canlandırıp Dolmabahçe’de vardıkları mutabakat çerçevesinde, bizim hep beraber koruduğumuz kan verip can verdiğimiz memleketimizi terör örgütünün insafına terk etmek isteyenler var'' dedi.

"Türkiye'nin milli bir ikdidara ihtiyacı var"

"Milli vekil olanlar, Habur’da devlet töreni düzenleyip PKK’lı teröristler karşılar mıydı?" diye konuşmasını sürdüren Oktay Vural, ''Eğer milli olunsaydı o rezalet karşısında, Habur’da umut verici tablo, güzel şeyler olarak denir miydi? PKK ile görüştüğümüzü ispat etmeyenler ‘şerefsizdir, alçaktır’ deyip, ondan sonra da Oslo’ya, İmralı’ya ben gönderdim derler miydi eğer milli bir olsaydı? Milli bir iktidar olsa Dolmabahçe’de; HDP, PKK ile mutabakat imzalar mıydı? Oslo’da müzakere eder miydi? Türkiye’nin gerçekten milletin helal oyunu alıp harama bulaştırmayan milli bir iktidara ihtiyacı var. Terörle mücadele bir siyasi parti kampanyası değildir, terörle mücadele bu milletin beka meselesidir’’ dedi.

"Tuzağa düşmedik düşürmeyeceğiz"

Vural, ''Bu tuzağa düşmedik, düşürmeyeceğiz. Bölücü terör örgütleri, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Karşıyakaspor kulübü, Kurtalan’a gidiyor. İstiklal Marşı çalınmıyor polis arabasından çalınıyor, asker selamı verilirken. O asker milletin namusunu, şerefini korumak için canını veriyor kanını veriyor. Daha önce Göztepe, Altay, Bergama bunlarla ilgili olayda oldu. Amaç ve hedef nedir burada? Biz burada kardeşçe yaşıyoruz. Kardeşçe yaşayan vatandaşları bibirine kırdırmak isteyen pis ve hain bir tuzak hazırlanıyor. Allah’a hamdolsun ki bu tuzağa düşmedik ve düşmeyeceğiz. Ve bölücü terör örgütünü def edeceğiz bertaraf edeceğiz’’ dedi.